نجل نيجريرا: كان هناك ركلة جزاء على برشلونة في الكلاسيكو وسعيد لعدم احتسابها!

تصرف مثير للجدل من نجل رجل الساعة في إسبانيا.

تسبب نجل خوسيه نيجريرا الحكم السابق ومساعد رئيس لجنة الحكام الإسبانية الأسبق في الكثير من الجدل عقب كلاسيكو برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني.

جاء هذا خلال بث مباشر قام به الشاب، ونقله برنامج "إل شيرينجيتو" وظهر فيه نجل نيجريرا وهو يحلل الحالة التحكيمية لكرة مشتركة بين رونالد أراوخو مدافع برشلونة وإدواردو كامافينجا.

وقال الشاب خلال البث المباشر: "هناك ركلة جزاء على أراوخو، لكنني سعيد لأن الحكم لم يحتسبها، كانت المباراة ستفسد".

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وكان أراوخو قد هاجم التحكيم الإسباني بعد المباراة، مؤكدًا أحقيته في ركلة جزاء خلال الشوط الأول من المواجهة بعد تدخل من أوريليان تشواميني.

جدير بالذكر أن المباراة كانت قد انتهت لصالح ريال مدريد بهدفين مقابل هدف وحيد، بالرغم من تأخر الملكي في وقت مبكر من اللقاء.