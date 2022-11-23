نجل مارادونا: من يُقارن والدي بميسي لا يفهم!

نجل مارادونا يتحدث عن الهزيمة المؤلمة للأرجنتين أمام السعودية في الجولة الأولى من دور مجموعات مونديال قطر 2022.

هاجم دييجو مارادونا جونيور المقارنة بين والده وليونيل ميسي بعد الهزيمة المفاجئة لمنتخب الأرجنتين أمام السعودية بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

دييجو مارادونا جونيور في حديث نقلته صحيفة "آس" الإسبانية قال: "لقد دمرتني هزيمة الأرجنتين، أجد صعوبة في تصديق أن كل هذا حدث بالفعل، الخسارة أمام السعودية جنون".

وأضاف مارادونا: "المقارنة بين ميسي وأبي مصنوعة من قبل أولئك الذين لا يرون ولا يفهمون كرة القدم، نحن نتحدث عن كوكبين مختلفين، لكنني لا أريد أن ألقي باللوم على ليونيل".

ويرى مارادونا جونيور أن منتخب الأرجنتين كان خائفًا أمام السعودية قائلًا: "في بعض الأحيان في كرة القدم تخسر حتى أمام خصوم أضعف بكثير، لا أعتقد أن منتخب الأرجنتين كان متغطرسًا اليوم لكن كان خائفًا".

وأتم: "هذه هي كرة القدم، إذا لم تحسم المباراة، فسوف تهزمك أضعف الفرق".