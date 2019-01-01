نجل رامون دياز يُثير الجدل بسبب الأهلي

على الرغم من تمسك النادي الأهلي ببقاء المدير الفني الأورجوياني مارتن لاسارتي

ماجد جزر

أثار إيمليانو دياز، نجل المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز والمدرب المساعد لوالده حالة من الجدل مُجددًا بسبب ما قام به عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقام دياز بمتابعة حساب النادي الأهلي المصري عبر حسابه في تويتر للمرة الثالثة خلال الأشهر الأخيرة، ليُثير الجدل.

وأرتبط أسم المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز بنادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة، إلا أن رئيس الزمالك نفى التوصل إلى اتفاق معه.

ويأتي موقف نجل المدير الفني السابق لنادي الهلال السعودي على الرغم من تمسك النادي الأهلي ببقاء المدير الفني الأورجوياني مارتن لاسارتي.

الجهاز الفني الخاص به، بمتابعة الحساب الرسمي للنادي الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

يُذكر أن نجل دياز قام متابعة الحساب الرسمي للأهلي عبر تويتر للمرة الثالثة، بعدما قام بالأمر نفسه في شهر مايو الماضي قبل تعيين الفرنسي باتريس كارتيرون مدربًا للفريق، وفي نوفمبر قبل تعيين مارتن لاسارتي.