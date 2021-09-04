نجل بيكهام يسير على خطاه ويوقع أول عقد احترافي بكرة القدم

هل يحظى بمسيرة عظيمة كوالده؟

يسير نجل أسطورة كرة القدم الإنجليزية ديفيد بيكهام، روميو، على خطى والده في كرة القدم، حيث وقع أول عقد احترافي له أخيرًا.

صاحب الـ19 عامًا سوف يلعب لفريق فورت لودرديل المتواجد في مدينة فلوريدا الأمريكية، والذي يعد رديفًا لفريق إنتر ميامي المملوك لديفيد بيكهام.

ومن المتوقع أن يحظى روميو بالمشاركة الأولى الرسمية له هذا الأسبوع، على الرغم من أن ناديه لم يعلن رسميًا عن الصفقة حتى الآن.

لكن روميو قام بالإعلان عن خطوته الجديدة عبر تطبيق إنستجرام، حيث كتب "اتبع أحلامك" ثم كتب أنه بات لاعبًا في فريق فور لودرديل.

وعلقت والدته فيكتوريا كذلك على نفس المنشور مع التعبير عن الفخر العائلي به، بالإضافة إلى التأكيد على أن المراهق قد وقع أول عقد له.

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لودرديل في صفوفه أحد أبناء نجوم كرة القدم الإنجليزية أيضًا، نجل فيل نيفيل، هارفي، والذي يشرف والده حاليًا على تدريب إنتر ميامي.

ويعد اللعب لفريق لودرديل فرصة مثالية لروميو من أجل الارتقاء إلى الفريق الأول في إنتر ميامي، حيث يستعمل بيكهام هذا الفريق كأداة لتدريب اللاعبين الصغار قبل انتقالهم إلى المنافسات الأكبر.

إنتر ميامي حاليًا يأتي في المركز الحادي عشر من الدوري الأمريكي بفارق 7 نقاط عن المراكز التي تؤهله للمنافسة على اللقب.

الجدير بالذكر أن الابن الأكبر لبيكهام، بروكلين، تجنب السير على خطى والده ولم يدخل مجال كرة القدم، بينما يبدو أن روميو ورث عن الأسطورة الإنجليزية بعض المهارات.