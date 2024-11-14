نجل أسطورة برشلونة يدافع عن تشافي وكومان: امدحوا فليك.. لكن لا تقللوا من الآخرين!

تصريحات قوية من نجل أسطورة النادي الكتالوني

تحدث جوردي كرويف، نجل الأسطورة الهولندي في التاريخ الكروي والكتالوني تحديدًا يوهان كرويف، عن بعض الملفات أثناء زيارة النصب التذكاري لوالده في ملعب بلدية إيجوادولتش (سيتجيس) في الذكرى العاشرة لآخر مباراة لعبها والده.

وقال كرويف في تصريحات أبرزها موقع "موندو ديبورتيفو": "تشافي فاز بدوري صعب للغاية" في محاولة منه للدفاع عن المدرب السابق لبرشلونة أمام المقللين منه في خضم التألق الذي يقدمه البلوجرانا مع المدرب الألماني الحالي هانز فليك.

وأضاف المدير الرياضي السابق لبرشلونة: "علينا ألا ننسى أيضًا من هو المدرب الذي منح الفرصة الأولى لبيدري وجافي وأراوخو" في إشارة أخرى إلى رونالد كومان الذي تولى تدريب النادي قبل وصول تشافي هيرنانديز.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأجمل جوردي كرويف ما يريد إيصاله بالدفاع عن كل من رونالد كومان وتشافي هيرنانديز بالقول: "للثناء على فليك.. ليس من الضروري مهاجمة الآخرين!".

وتولى كرويف منصب الإدارة الرياضية في النادي الكتالوني خلال عام 2021، وترك المنصب آنذاك ليخلفه فيه ماتيو أليماني، بينما ذهب كرويف للتدريب في الدوري الصيني في تجربة لم تستمر طويلا.