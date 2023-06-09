نجاح هائل لوليد معاذ .. الأهلي يُعلن رسميًا أولى خطواته نحو العالمية

الأهلي يستعد جيدًا للعودة إلى دوري روشن

يبدو مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة وليد معاذ مُصرًا على المضي بخطوات واثقة وكبيرة نحو العالمية، وذلك بعد العودة إلى دوري روشن السعودي عقب المعاناة في الظل واللعب في دوري يلو الذي تلى الهبوط الكارثي للفريق بنهاية الموسم الماضي من دوري المحترفين.

معاذ، وحسب عديد المصادر، يتواجد في أوروبا حاليًا لحسم عدة صفقات للأهلي، أبرزها رياض محرز ولوكا مودريتش وسيرخيو راموس وروبرت ليفاندوفسكي، بجانب المدرب جوزيه مورينيو الذي أكدت صحيفة عكاظ وجود اجتماع معه اليوم للحديث بجدية أكبر عن العرض الأهلاوي.

الأمر لا يتوقف عند دعم الصفوف باللاعبين المميزين، بل أعلن الأهلي رسميًا اليوم تعاقده مع شركة أديداس العالمية لتصميم وصناعة الملابس الرياضية لتوريد الأطقم الخاصة به للموسم الجديد، في خطوة تُحسب للإدارة والرئيس معاذ.

الأهلي لم يكشف عن تفاصيل التعاقد بعد، إذ اكتفى بالإشارة إلى أن لاعبيه سيرتدون ملابس من تصميم وصناعة الشركة الألمانية المرموقة، وذلك عبر حسابه الرسمي على تويتر.

يُشار إلى أن عديد الفرق الأوروبية العملاقة ترتدي قمصان أديداس، وأبرزها ريال مدريد ويوفنتوس وبايرن ميونخ وكذلك إنتر ميامي الأمريكي الذي انضم له مؤخرًا النجم ليونيل ميسي مفضلًا عرضه على ذلك الخاص بالهلال السعودي.