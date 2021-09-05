"نجاح طريقة جارديم متوقف على لاعبين فقط!"

هل ينجح جارديم في مهمته مع الهلال؟

يرى الناقد الرياضي عبد العزيز المريسل، أن نجاح طريقة لعب المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم مع نادي الهلال، ستكون متوقفة على لاعبين فقط من تشكيل الفريق.

جارديم لاقى انتقاد واسع من جانب المتابعين، بسبب اعتماده على طريقة لعب تختلف عن 4-2-3-1 التي يعتاد عليها لاعبي الهلال، وهو الأمر الذي تسبب في عدم تقديم الفريق الأزرق المستوى المطلوب منه حتى الآن.

المريسل قال خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي" عبر قناة 24 الرياضية: "أتمنى أن يستمر جارديم على طريقة 4-4-2، ولكن هذه الطريقة بناء على وجهة نظري والمعلومات التي أمتلكها، لن تنجح إلا بما يقدمه سلمان الفرج والبرازيلي ماتيوس بيريرا".

وواصل: "لا يوجد أي لاعب في نادي الهلال، يستطيع أن يقوم بنفس الدور الذي يقوم به سلمان، سواء بهذه الطريقة أو 4-5-1 أفضل منه".

واستطرد قائلًا: "يمكن هناك عبد الله عطيف، ولكن أرى أن سلمان الفرج أفضل، وأعتبر نفسي واحدًا من عشاقه، وكنت من أكثر الناس الذين قاموا بانتقاده بعد المستوى الذي ظهر به مع المنتخب في الأولمبياد الأخيرة".

اتحاد الكرة السعودي يكشف عن حقيقة تسجيل النصر لـ8 محترفين

الناقد الرياضي أردف: "نجاح طريقة اللعب تعتمد على ما سيقدمه بيريرا، لأنه سيلعب في المقدمة على حساب الفرنسي بافيتمبي جوميس أو المالي موسى ماريجا".

تابعوا مباريات المنتخب السعودي المؤهلة لنهائيات كأس العالم مجاناً بتقنية الصورة HD على قناة SSC7 عبر منصة "شاهد" وجهاز استقبال GOBX



* فقط في السعودية#الرياضة_على_شاهد_وGOBX pic.twitter.com/C3Mx1JiEEc — SHAHID (@ShahidVOD) August 31, 2021

واختتم المريسل تصريحاته قائلًا: "بيريرا أفضّل أن يلعب في المقدمة بجوار أحد المهاجمين، لأنه يمتلك القدرة على العودة ومساندة لاعبي الوسط".

عبدالعزيز المريسل : طريقة جارديم 4-4-2 لم تنجح إلا بما يقدمه "سلمان الفرج و بيريرا " .

الحصاد الرياضي ...@ALMRISEUL pic.twitter.com/wUp67NqJ2e — برامج قناة 24 الرياضية (@sport_24tv) September 4, 2021

تابع دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بتقنية HD مجانًا لغاية 5 سبتمبر .. اشترك الآن