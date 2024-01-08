بعد نجاحه مع الأهلي .. بيتسو موسيماني يقترب من العودة للعمل في السعودية

إلى أين وجهة موسيماني في السعودية؟

SHAHID

يبدو أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني سيكرر تجربته في السعودية من جديد، لكن هذه المرة في دوري روشن وليس دوري يلو للدرجة الأولى.

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الجنوب إفريقي عمل الموسم الماضي في دوري يلو، إذ قاد الأهلي لحصد لقب البطولة في النهاية، ومن ثم العودة من جديد لدوري روشن.

ووفقًا لقسم "الميدان الرياضي" التابع لصحيفة "اليوم" فإن موسيماني يقترب من قيادة أبها خلال الموسم الجاري، إذ يحظى بثقة مسؤولي النادي.

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وأشارت الصحيفة إلى أن المفاوضات متقدمة بين الطرفين، وهناك سعي لحسم الصفقة على أمل تحسين وضع الفريق في جدول ترتيب دوري روشن.

يشار إلى أن أبها يحتل المركز الـ17 في جدول الترتيب، برصيد 14 نقطة فقط، حصدها من 19 جولة لُعبت حتى الآن.

SHAHID