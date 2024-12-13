“نجاته معجزة”.. لوبيتيجي يكشف مستجدات حادث أنطونيو المدمر!

لوبيتيجي يتحدث عن موقف أنطونيو...

كشف جولين لوبيتيجي، المدير الفني لنادي وست هام، عن كواليس تعرض مايكل أنطونيو، مهاجم فريق لحادثة كبيرة قبل أيام، ودخوله المستشفى وآخر تطورات اللاعب الطبية.

وكان المهاجم صاحب الـ 34 عامًا، قد تعرض إلى حادثة كبيرة بسيارته بعدما ارتطم في شجرة مطلع الأسبوع الماضي، أدت إلى خضوعه لعملية جراحية بعد تعرضه لكسر في السابق.

وقال المدرب لوبيتيجي في المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه أمام بورنموث: "سنزور أنطونيو في المستشفى قريبًا، لكن الشيء الأساسي هو أننا سعداء من أجله لأنه يتعافى بشكل جيد، نحن قريبون منه ومن عائلته ونتمنى له الأفضل في الأيام القادمة".

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وتابع: "لقد تمكن من التحدث معنا قبل المباراة الماضية، إذا نظرنا إلى حالة السيارة سنرى أنها معجزة أنه بخير، هو شخص قوي عليه أن يتعافى بشكل جيد".

جدير بالذكر أن وست هام، يستعد لمواجهة بورنموث، مساء الإثنين القادم، ضمن ختام مواجهات الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي.