نتيجة مباراة النصر والهلال في نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 والقنوات الناقلة

بلال محمد
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كأس العرب للأندية الأبطالالهلالالنصر

تعرف على نتيجة المباراة النهائية لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العرب الأبطال 2023 بين النصر والهلال، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

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وصلنا إلى اللحظة الحاسمة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العرب الأبطال 2023، إذ سنتعرف على بطل النسخة الاستثنائية من البطولة، في المباراة النهائية.

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شهدت النسخة الحالية من البطولة العديد من اللحظات المثيرة، والمباريات القوية، والمفاجآت التي تليق بالحدث الكبير بين الأشقاء العرب.

وفي التقرير التالي من موقع جول سنتعرف معًا على موعد مباراة النصر والهلال نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة النصر والهلال في نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023؟

موعد مباراة نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية العرب العرب الأبطال 2023، هو يوم السبت 12 أغسطس 2023، على ملعب الملك فهد الدولي.

ما هي نتيجة مباراة النصر والهلال في نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023؟

انتهت مباراة نهائي كأس الملك سلمان للأندية بالتعادل بنتيجة هدف لكل من الهلال والنصر، بعدما عادل العالمي في النتيجة في الربع ساعة الأخيرة من عمر المباراة عن طريق كريستيانو رونالدو.

وفي الأشواط الإضافية استطاع فرسان نجد عن طريق صاروخ ماديرا أن يتقدموا في النتيجة بإحراز الهدف الثاني والمحافظة على التقدم حتى نهاية المباراة، ليُتوج النصر بالبطولة العربية نسخة 2023.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والهلال في نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023؟

تذاع مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 حصريًا عبر قنوات SSC بعدما نجحت الشبكة السعودية في الحصول على حق إذاعة مباريات البطولة، وبالتأكيد ستجد مباراة النهائي على شاشتها.

وإن لم تستطع متابعة المباراة النهائية عبر شاشة التلفاز، فيمكن متابعتها عبر شاهد VIP.

المباراةالموعدالنتيجةالقناة الناقلةالملعب
النصر - الهلالالسبت 12 أغسطس 2023،
18:00 مصر والسعودية		1-2SCCالملك فهد الدولي
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ما هي الجوائز لبطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023؟

يبلغ إجمالي الجوائز المالية لبطولة كأس العرب للأندية 2023 "كأس الملك سلمان" عشرة ملايين دولار أمريكي، يحصل البطل على ستة ملايين منها، وجاء توزيع الجوائز المالية كالتالي..

المرحلةالجائزة المالية
البطل6 ملايين دولار
الوصيف2.5 مليون دولار
الوصول لنصف النهائي200 ألف دولار
الوصول لربع النهائي150 ألف دولار
المشاركة في دور المجموعات100 ألف دولار
خوض الأدوار التمهيدية20 ألف دولار

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