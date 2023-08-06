نتيجة مباراة مانشستر سيتي وآرسنال في الدرع الخيرية 2023

تعرف على نتيجة مباراة مانشستر سيتي وآرسنال في بطولة الدرع الخيرية 2023 والتي أقيمت على ملعب ويمبلي، في انطلاقة الموسم الجديد للكرة الإنجليزية...

يحتضن ملعب "ويمبلي" مباراة كبيرة ومثيرة تجمع بين مانشستر سيتي، وآرسنال في بطولة الدرع الخيرية 2023، والتي تشهد انطلاق الموسم الجديد في الكرة الإنجليزية.

ويشارك مانشستر سيتي في البطولة بصفته بطلًا لبطولة الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي، عن موسم 2022-2023.

بينما سيدخل آرسنال المباراة بصفته وصيفًا للدوري الإنجليزي الموسم الماضي، إذ تنص قواعد الاتحاد الإنجليزي على مشاركه وصيف الدوري في بطولة الدرع الخيرية، إذا كان بطل الدوري هو نفسه بطل كأس الاتحاد.

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ويقدم لكم "جول" في التقرير التالي كل ما تريدون معرفته عن مباراة الدرع الخيرية 2023 بين مانشستر سيتي وآرسنال والتي حسمها الجانرز بركلات الترجيع، والقنوات الناقلة لهذه المباراة.

ما هو موعد مباراة مانشستر سيتي وآرسنال في الدرع الخيرية؟

موعد مباراة مانشستر سيتي وآرسنال في الدرع الخيرية 2023، هو يوم الأحد 6 أغسطس 2023، على ملعب ويمبلي.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وآرسنال في الدرع الخيرية؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث بطولات كرة القدم الإنجليزية بشكل حصري عبر شاشتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة المباراة الهامة للجمهور.

المباراة الموعد النتيجة القناة الناقلة الملعب مانشستر سيتي - آرسنال الأحد 6 أغسطس 2023،

18:00 مصر والسعودية 1-1

(4)-(1) beIN Sports Premium HD1 ويمبلي

ما هو سجل الفائزين ببطولة الدرع الخيرية عبر التاريخ؟