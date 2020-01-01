ألمانيا وإسبانيا: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحطة بلحظة كافة أحداث مباراة ألمانيا وإسبانيا في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أمم أوروبا 2020، والتي تقام على ملعب مرسيدس بنز أرينا

ألمانيا 1 × 0 إسبانيا

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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80' أوسكار رودريجيز يدخل بدلاً من فابيان

79' فااااااااااااااااااتي يراوغل روديجير في يمين منطقة الجزاء ثم يسقط مطالبًا بركلة جزاء، والحكم يشير لاستئناف اللعب.

78' خطيييييييييييرة لألمانيا بعرضية من الضربة الحرة يقابلها زوله برأسية يبعدها دي خيا ببراعة.

77' جايا يتدخل على كيرير على يمين منطقة جزاء إسبانيا، وخطأ إسباني من مكان خطير.

74' سيردار يدخل بدلاً من جوندوجان.

72' كارباخال يتوغل بالكرة في يمين منطقة الجزاء ثم يرسل عرضية ارضية تصل سهلة لتراب.

71' كرووووووووووووس يرد على تياجو ويسرل تسديدة تجد يد دي خيا.

70' خطييييييييييييييرة ألمانية بتسديدة من تياجو من أمام منطقة الجزاء، تمر بمحازاة القائم الأيسر لتراب.

67' تشاااااااااااان ينطلق بالكرة في اليمين في مرتدة سريعة ويدخل منطقة الجزاء ثم يرسل تسديدة أرضيةي بعدها دي خيا.

64' الرااااااااااااااائع تراب يحرم رويز من التعادل، حيث مرر له كارباخال كرة وضعته في مواجهة الحارس الألماني الذي خرج من مرماه وأمسك الكرة.

62' جينتر يدخل بدلاً من من ساني.

61' خطيييييييييرة لألمانيا بانطلاقة من ساني في مرتدة سريعة حتى يمين منطقة الجزاء، حيث يمرر كرة لفيرنر الذي يرسل تسديدة من يسار المنطقة تصطدم بالشباك من الخارج.

60' فيرنر انطق بالكرة حتى دخل يسار منطقة الجزءا ثم أرسل تسديدة طار لها دي خيا وأبعد الكرة من على يساره، وأشار الحكم إلى تسلل على نجم تشيلسي في الأخير.

60' الثااااااااااااااااااني الألماني يضيع على فيرنر.

59' توريس يمر بالكرة في اليمين ثم يرسل عرضية أرضية يبعدها زوله

58' خطييييييييييرة إسبانية بتسديدة من مورينو من أمام منطقة الجزاء، تمر إلى ضربة مرمى من على حافة العارضة

57' ميكيل ميرينو يدخل بدلاً من بوسكيتس

53' عرضية أرضية خطيييييييرة من اليمين عن طريق كروس يبعدها دي خيا بصعوبة.

51' كرة أمامية تصل لجوسينس فيمررها من يسار منطقة الجزاء لفيرنر الذي يراوغ على نقطة الجزاء ويرسل تسديدة أرضية تمر للشباك من على يمين دي خيا.

51' جووووووووووووووووووول أول لألمانيا عن طريق تيمو فيرنر.

46' بداية الشوط الثاني...

أنسو فاتي يدخل بدلاً من نافاس في تبديل أول في المباراة..

46' الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول..

45' يا ربااااااااااااااااااه، رودريجو يخطف كرة من الوسط ثم ينطلق ويدخل يسار منطقة الجزاء ويرسل تسديدة أرضية يبعدها تراب بقدمه اليسرى.

43' نافاس يمرر كرة لجايا في الذي يرسل عرضية من اليسار يبعدها زوله.

40' استحواذ إسباني على الكرة مستمر في الشوط الأول، واعتماد ألماني على المرتدات بشكلٍ كبير.

37' الرد الإسباني يصل سريعًا بعرضية أرضية من اليسار عن طريق جايا، وتراب يمسك الكرة على مرتين.

36' مرتدة سريييييييييعة لألمانيا بانطلاقة من فيرنر في اليمين حتى يدخل منطقة الجزاء ثم يرسل تسديدة قوية تخرج عالية إلى ضربة مرمى.

32' جوندوجان يتقدم بالكرة ثم يمرر كرة تبحث عن ساني، لكن لقطة من عدم التفاهم والكرة تصل للدفاع الإسباني.

27' عرضية راااااااااائعة من ألكانتارا للمرمى مباشرة يبعدها تراب.

26' جايا يرسل عرضية من اليسار يبعدها تشان لركنية من على يمين المرمى.

26' استحواذ إسباني في هذه الأثناء وتراجع ألماني.

23' خطأ لإسبانيا من اليسار ينفذه فابيان بعرضية يمهدها نافاس من يمين المنطقة لبوسكيتس الذي يرسل تسديدة تصل سهلة ليد تراب.

20' ضغط ألماني في هذه الأثناء وتراجع إسباني.

14' لقطة من عدم التفاهم بين زوله وتراب تصل على إثرها الكرة لرودريجو الذي يتقدم للمرمى لكنه يتباطأ في التسديد، فينطلق له تراب ويفتك الكرة من أمامه.

14' يا رباااااااااااااااااه، تراب يحرم رودريجو من هدف أول على طريقة كلوب.

11' خطييييييييييييرة ألمانية بعرضية من أمام يسار منطقة الجزاء عن طريق كروس، يقابلها كيرير برأسية، لكن دي خيا في الموعد.

9' تمريرة رااااااااااااائعة من كروس لفيرنر في يسار منطقة الجزاء، لكن تسلل على نجم تشيلسي الجديد.

8' عرضية خطييييييرة من اليسار عن طريق ساني يخرج لها دي خيا ويمسك الكرة.

3' كرة أمامية من روديجير تصل لدراكسلر في يسار منطقة الجزاء، لكن تسلل على نجم باريس سان جيرمان

1' بداية الشوط الأول والمباراة...

تشكيل ألمانيا

يبدأ لوف بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-2-3-1

كيفن تراب

روبين جوسينس - أنطونيو روديجير - نيكلاس زوله - تيلو كيرير

توني كروس - إيمري تشان

ليروي ساني - إلكاي جوندوجان - يوليان دراكسلر

تيمو فيرنر

تشكيل إسبانيا

يبدأ لويس إنريكي بالتشكيل التالي..

التشكيل | 4-3-3

دافيد دي خيا

خوسيه جايا - باو توريس - سيرخيو راموس - داني كارباخال

تياجو ألكانتارا - سيرجيو بوسكيتس - فابيان رويز

فيران توريس - رودريجو مورينو - خيسوس نافاس

⚠️ OFICIAL | ¡¡Ya tenemos el ONCE de España!!



📝 ¡Estos son los elegidos por Luis Enrique para el regreso de la @SeFutbol!#SomosEspaña 🇪🇸#SomosFederación pic.twitter.com/q8Dvww2QVh — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) September 3, 2020

يتنافس منتخبا ألمانيا وإسبانيا في المجموعة الرابعة في الدوري الأول، ويتواجد في المجموعة كذلك منتخبي أوكرانيا وسويسرا.

أعزائي المتابعين أهلًا بكم وسهلًا في التغطية المباشرة والكتابية لمباراة ألمانيا وإسبانيا في الجولة الأولى من دوري أمم أوروبا 2020، والمقامة في ملعب مرسيدس بنز أرينا.