نتيجة قياسية! .. أندية الدوري الإنجليزي تُصوت على اقتراح إلغاء تقنية الفيديو

التصويت تم والقرار أعلن بالفعل!

صوتت أندية الدوري الإنجليزي الـ20 اليوم على الاقتراح الذي تقدم به نادي وولفرهامبتون بإلغاء استخدام تقنية الفيديو بدءًا من الموسم القادم في البطولة.

النادي الملقب بالذئاب يرى أن المبلغ الذي تدفعه الأندية مقابل زيادة بسيطة في الدقة يتعارض مع روح اللعبة، ولذا تقدم باقتراح بالتخلي عن تقنية الـVAR بدءًا من موسم 2024-2025 وصاعدًا.

اجتماع الجمعية العمومية للدوري الإنجليزي الذي جرى اليوم الخميس شهد تصويت الأندية على ذلك الاقتراح وقد جاءت النتيجة قياسية برفض 19 ناديًا الاقتراح وتأييده من نادٍ واحد هو صاحبه وولفرهامبتون.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

النادي الإنجليزي احتاج تصويت 14 ناديًا لصالح اقتراحه ليتم تمريره، ولكن تم رفضه بالإجماع وقررت الأندية إجراء تحسينات على نظام تقنية الفيديو بدلًا من إلغائها بالكامل.

يُشار إلى أن الدوري الإنجليزي للموسم الجديد سيشهد تطبيق تقنية احتساب التسلل آليًا "SAOY" مما سيُقلل من الأخطاء والوقت المطلوب من حكام الفيديو لدراسة حالات التسلل.