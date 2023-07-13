تعرف على نتائج ومجموعات تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في كندا وأمريكا والمكسيك ومجموعات المنتخبات العربية..
انتهت قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 والتي أقيمت في العاصمة الإيفوارية أبيدجان، بالعديد من المواجهات القوية للغاية رغم تغيير نظام التأهل إلى البطولة المقامة في كندا وأمريكا والمكسيك.
بات من حق إفريقيا 9 مقاعد في كأس العالم بدءًا من نسخة 2026، وعليه فإن المشاركة في كأس العالم 2026 ستكون استثنائية للقارة السمراء.
تم توزيع 54 منتخبًا إفريقيا على 9 مجموعات، تتكون كل واحدة من 6 منتخبات.
وأتت نتائج المجموعات كالتالي:-
مجموعات تصفيات إفريقيا لكأس العالم 2026
المجموعة الأولى - A
المجموعة الثانية - B
المجموعة الثالثة - C
المجموعة الرابعة - D
المجموعة الخامسة - E
المجموعة السادسة - F
المجموعة السابعة - G
المجموعة الثامنة - H
المجموعة التاسعة - I