تعرف على نتائج ومجموعات تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في كندا وأمريكا والمكسيك ومجموعات المنتخبات العربية..

انتهت قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 والتي أقيمت في العاصمة الإيفوارية أبيدجان، بالعديد من المواجهات القوية للغاية رغم تغيير نظام التأهل إلى البطولة المقامة في كندا وأمريكا والمكسيك.

بات من حق إفريقيا 9 مقاعد في كأس العالم بدءًا من نسخة 2026، وعليه فإن المشاركة في كأس العالم 2026 ستكون استثنائية للقارة السمراء.

تم توزيع 54 منتخبًا إفريقيا على 9 مجموعات، تتكون كل واحدة من 6 منتخبات.

وأتت نتائج المجموعات كالتالي:-

مجموعات تصفيات إفريقيا لكأس العالم 2026

المجموعة الأولى - A

مصر بوركينا فاسو غينيا بيساو سيراليون إثيوبيا جيبوتي

المجموعة الثانية - B

السنغال الكونغو الديمقراطية موريتانيا توجو السودان جنوب السودان

المجموعة الثالثة - C

نيجيريا جنوب إفريقيا ليسوتو بنين زيمبابوي رواندا

المجموعة الرابعة - D

الكاميرون الرأس الأخضر أنجولا ليبيا إيسواتيني موريشيوس

المجموعة الخامسة - E

المغرب زامبيا الكونغو تنزانيا النيجر إريتريا

المجموعة السادسة - F

كوت ديفوار الجابون كينيا جامبيا بوروندي سيشل

المجموعة السابعة - G

الجزائر غينيا أوغندا موزمبيق بوتسوانا الصومال

المجموعة الثامنة - H

تونس غينيا الاستوائية ناميبيا مالاوي ليبيريا ساو تومي

المجموعة التاسعة - I