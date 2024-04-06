نتيجة فاضحة .. كارثة صادمة تُثير التشاؤم في ليفربول قبل مواجهة مانشستر يونايتد!

التشاؤم يسود في معقل الريدز

مواجهة شرسة منتظرة بين ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، وآخر ما يريده أي منهما هو سوء الطالع قبل هذه الموقعة!

الكارثة وقعت لليفربول قبل 24 ساعة على المباراة المقامة بملعب أولد ترافورد معقل يونايتد، ولكنها لا تتعلق بالفريق الأول، بتعرض شباب النادي إلى خسارة كارثية وفاضحة أمام الشياطين الحمر بنتيجة 9/1.

المباراة التي أقيمت على ملعب الريدز ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لفئة تحت 18 سنة، شهدت تفوقًا كاسحًا للضيوف، وتألق لافت من إيثان جوزيف ويتلي الذي سجل 3 أهداف.

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وتسببت هذه النتيجة في ظهور الطابع التشاؤمي على جماهير ليفربول بسبب حساسية المباراة أمام يونايتد، وكانت الأمور على النقيض تمامًا بالنسبة للجانب الآخر، حيث احتفلت جماهير مانشستر بشباب الفريق على هذا الانتصار الرائع.

ويلعب ليفربول غدًا ضد يونايتد، وهو في المركز الأول بجدول الدوري الإنجليزي بـ70 نقطة، بفارق نقطتين عن آرسنال الثاني و3 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث، بينما يحتل الشياطين المركز السادس بـ48 نقطة.