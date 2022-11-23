"نتمنى رحلة طويلة ومليئة بالنجاح" .. رونالدو يتحدى الجميع في كأس العالم

كريستيانو رونالدو يوجه رسالة إلى الجماهير البرتغالية قبل بدء مشوار المنتخب البرتغالي في بطولة كأس العالم 2022.

وجه كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال رسالة تحدٍ إلى جماهير بلاده، قبل انطلاق مسيرة "الرحالة" في بطولة كأس العالم 2022.

ويفتتح منتخب البرتغال مشواره في كأس العالم 2022 بمواجهة منتخب غانا مساء الخميس، في المباراة التي تقام على استاد 974، ضمن منافسات المجموعة الثامنة، التي تضم منتخبي أوروجواي وكوريا الجنوبية.

ونشر رونالدو رسالة عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي لإعلان التحدي من أجل لقب كأس العالم.

وكتب رونالدو: "نحن على وشك بدء حملتنا في أكبر مسابقة في العالم، مغامرة نتمنى أن تكون طويلة ومليئة بالنجاحات من أجل رفع اسم وعلم بلدنا عاليًا للغاية، نريد أن نملأ جميع البرتغاليين بالفخر والفرح، لا شيء مستحيل".

Prestes a iniciarmos a nossa campanha na maior competição do Mundo. Uma aventura que desejamos longa e repleta de sucessos, de forma a elevarmos bem alto o nome e a bandeira do nosso país. Queremos encher todos os portugueses de orgulho e alegria. Não há impossíveis! Força 🇵🇹🙏🏽💪🏽 pic.twitter.com/GhfbIM5UDo — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 23, 2022

رونالدو سيخوض منافسات بطولة كأس العالم 2022 وهو بدون فريق، بعد أن فسخ عقده مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بالتراضي بين الطرفين.

فسخ العقد جاء بعد أربعة أيام من مقابلة رونالدو المثيرة للجدل مع الصحفي الإنجليزي بيرس مورجان، والتي انتقد فيها إدارة مانشستر يونايتد والمدرب الهولندي إريك تين هاج.