"نتمنى إلغائه" .. استياء جماهيري من كأس الملك سلمان!

البطولة العربية لم تتخط الجولة الثانية من دور المجموعات بعد لكنها حصدت غضب الجماهير سريعًا..

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بينما كان ينتظر الجمهور أجواء خاصة بين الفرق العربية على غرار ما حدث بين المنتخبات في كأس العرب قطر 2021م، جاءت البطولة العربية للأندية "كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023م"، صادمًا ومخيبًا لآمال الكثيرين، رغم أنه انطلق لتوه قبل أيام قليلة.

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مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لم تنته بعد، وفي انتظار الجولة الثالثة، لكن بالفعل حسم الاتحاد السعودي والرجاء المغربي والوحدة الإماراتي تأهلهم لربع النهائي بشكل رسمي.

وبعيدًا عن حسابات التأهل للدور المقبل، شهدت مباريات المجموعات مشاهدة عنف بين لاعبي مختلف الفرق، أثارت استياء الجماهير، وعكرت أجواء التجمع العربي، على أرض المملكة السعودية.

من أبرز هذه اللقطات، الإصابة الخطيرة التي تعرض لها المصري طارق حامد؛ لاعب اتحاد جدة، خلال مواجهة الصفاقسي التونسي بالأمس، والليلة، الاشتباكات التي شهدتها مواجهة الزمالك المصري والشباب السعودي بين لاعبي الفريق، وهذا على سبيل المثال لا الحصر.

أمام هذه المشاهد، أعربت مختلف الجماهير عن استيائها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إذ كتب أحدهم: "والله عيب عيب، هذي مباراة كورة ولا مصارعة؟ وش اللي قاعد يصير؟ تصريحات ضد التنظيم، هوشات في الملعب، تدخلات غريبة جدًا، ما صارت كورة وصار الكل يخاف يشارك فيها"، وعلق الإعلامي الرياضي السعودي هتان النجار: "البطولة العربية تحتاج للوائح صارمة حتى لا تتحول إلى حلبة مصارعة، ما يحدث مؤسف، دخول متهور على وجه طارق حامد وعادل السليمي يقول عادي وغير مقصود، نجاح البطولة بقوة الفرق المشاركة فالحذر حتى لا تكون المشاركة بالصف الثاني، بعض الفرق الإفريقية فاهمة القوة غلط عشان كدا مستوياتها تدهورت"، بينما أضاف ثالث: "أتمنى إلغاء البطولة العربية لأن نشوف مصارعة ليست كرة القدم أمس شفنا تدخلات عنيفة من لاعبين الصفاقسي التونسي والآن نشوف لاعبين الزمالك المصري ضد الشباب تدخلات عنيفة وقوية وعربجة أتمنى من الأندية السعودية الانسحاب الله يستر على لاعبينا".

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