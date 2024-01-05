"نتحدث معه للتجديد".. تين هاج يغلق الباب أمام ريال مدريد، بايرن ميونخ والسعودية!

أحمد مجدي
Erik ten Hag Manchester United 2023-24Getty Images
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صفقة كانت على رادار العديد من الأندية

عقب إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد على الحالة التعاقدية للاعبه رافاييل فاران في الميركاتو الشتوي، في ظل الأنباء التي تحدثت عن إمكانية رحيله عن الشياطين الحمر في الشتاء.

وقال تين هاج في تصريحات للصحفيين: "نتحدث بالفعل مع رافاييل فاران حول تمديد التعاقد".. كما ذكر تفاصيل تجديدات كل من حنبعل مجبري وفيكتور لينديلوف وأرون وان بيساكا وأنتوني مارتيال المحتمل.

ما يقف عائقًا في ملف التجديد هو ما يجنيه فاران حاليًا مع يونايتد، إذ يبلغ راتبه الأسبوعي 340 ألف جنيه إسترليني.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

يونايتد يريد تمديد بقاء الفرنسي في قلعة أولد ترافورد، لكن هذا مقترن بتقليل هذه المبالغ التي يتقاضاها، فريق المدرب تين هاج يريد أن يحصل على رواتب أقل من أجل إفساح خيارات مادية عديدة للاعبين آخرين.

يذكر أن اسم فاران ارتبط بالعودة إلى ناديه السابق ريال مدريد، إضافة إلى صفقة رحيل محتملة إلى أي من بايرن ميونخ أو الدوري السعودي.

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