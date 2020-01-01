نتائج مباريات اليوم في الدوري الألماني بعد العودة من فيروس كورونا

تعرف على نتائج جميع مباريات أول جولات الدوري الألماني بعد العودة للملاعب عقب التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا، والتي لعبت يومي السبت والأحد

عاد الدوري الألماني اليوم للملاعب من جديد بعد أسابيع طويلة من التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا المميت خلال الأشهر الماضية.

جاءت هذه العودة قوية وبخمسة لقاءات دفعة واحدة حيث إلتقى أوجسبورج بنظيره فولفسبورج ودوسلدورف ببادربورن وهوفنهايم بهيرتا برلين ولايبزيج بفرايبورج.

دورتموند يضيق الخناق على بايرن ميونخ برباعية في الديربي ضد شالكه

المزيد من الفرق

وتقام اليوم المزيد من المباريات حيث يواجه كولن ماينز وأونيون برلين بايرن ميونخ، ويسعى البافاري للابتعاد بالصدارة من جديد عقب تضييق بوروسيا دورتموند للخناق عليه بالفوز على شالكه.

فيما يلي نستعرض معكم نتائج تلك المباريات:

أوجسبورج 1 - 2 فولفسبورج:

تقدم في النتيجة اللاعب ريناتو ستيفن لصالح فولفسبورج في الدقيقة الـ 43 من عمر المباراة، قبل أن يتعادل أصحاب الأرض في الدقيقة الـ 54 عن طريق تين جيدفاج.

شهدت المباراة إلغاء هدفًا آخر لأصحاب الأرض بداعي التسلل عقب تدخل تقنية الفيديو ليسجل الضيوف هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة عن طريق دانييل جينزيك.

بهذه النتيجة يستمر أوجسبورج في المركز الـ14 بـ 27 نقطة بينما يصعد فولفسبورج للمركز السادس بـ 39 نقطة.

دوسلدورف 0 - 0 بادربورن

انتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين وتبادلا السيطرة على مجرياتها بالرغم من وجود محاولات أكثر لأصحاب الأرض على مرمى الضيوف.

نتيجة المباراة منحت كل فريق نقطة وحيدة ليرتفع رصيد دوسلدورف للنقطة رقم 23 في المركز الـ 16 بينما يستمر بادربورن في المركز الـ 18 والأخير بـ 17 نقطة.

هوفنهايم 0 - 3 هيرتا برلين

تعرض فريق هوفنهايم لهزيمة نكراء أمام نظيره هيرتا برلين بثلاثية نظيفة في ملعب الذي لم تظهر فيه الجماهير بسبب فيروس كورونا.

الهدف الأول جاء بشكل عكسي عن طريق اللاعب كيفين أكبوجوما في الدقيقة الـ 58 من عمر اللقاء، وسجل وداد إيبيشيفيتش الهدف الثاني بالدقيقة الـ 60 وأضاف ماتيوس كونها الهدف الثالث في الدقيقة الـ 74.

بهذه النتيجة تجمد رصيد هوفنهايم عند النقطة الـ 35 في المركز التاسع بينما وصل هيرتا برلين للنقطة الـ 31 في المركز الـ 11.

لايبزيج 0 - 0 فرايبورج

نادي لايبزيج تعادل في نهاية مباراته أمامه فرايبورج بعدما كان متأخرًا في النتيجة طوال حوالي 45 دقيقة، حيث تقدم اللاعب مانويل جولدي للضيوف في الدقيقة الـ 34، وتعادل يوسف بولسين في الدقيقة الـ 77.

لايبزيج ابتعد أكثر عن دائرة المنافسة بعد التعادل الثالث على التوالي وأصبح رصيده 51 نقطة في المركز الثالث، بينما تقدم فرايبورج للمركز السابع برصيد 37 نقطة.

كولن 2 - 2 ماينز

مواجهة مثيرة بين ماينز وكولن، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، حيث كانت الأفضل لكولن بثنائية لمارك أوث في الدقيقة 6 من ركلة جزاء وفلوريان كاينز بالدقيقة 53.

وفي الشوط الثاني قلص ماينز الفارق عن طريق تايو أونيي بالدقيقة 61، بينما جاء التعادل لبيير كوندي في الدقيقة 72 ليضمن لفريقه نقطة التعادل.

أونيون برلين 0 - 2 بايرن ميونخ

حقق بايرن ميونخ فوزًا هامًا على يونيون برلين بهدفين مقابل لا شيء في أولى مبارياته بعد العودة من توقف النشاط بسبب فيروس كورونا.

الهدف الأول جاء عن طريق روبرت ليفاندوفيسكي في الدقيقة 40 من زمن اللقاء من ركلة جزاء، وأضاف بنجامين بافارد الثاني في الدقيقة 81.

تقرير المباراة