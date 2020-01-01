نتائج قرعة دور الـ16 من كأس أمير قطر

السد الأمثر تتويجًا باللقب

أجرى الاتحاد القطري لكرة القدم اليوم الإثنين، قرعة دور الـ16 من كأس الأمير، في قاعة السدرة بفندق جي دبليو ماريوت بالعاصمة القطرية "الدوحة".

وأسفرت القرعة عن مواجهة الدحيل لمعيذر، بينما يلاقي السد فريق الخريطيات، أما الأهلي فيواجه قطر، والسيلية أمام أم صلال.

فيما يستضيف الغرافة فريق المرخية، والعربي أمام الخور، والشحانية أمام الوكرة، وأخيرًا الريان أمام مسيمير.

بعد ماندجوكيتش، لاعب آخر من يوفنتوس في طريقه للدوري القطري

يذكر أن الدحيل توج بطلًا للنسخة الأخيرة من كأس الأمير بالفوز أمام السد برباعية مقابل هدف وحيد، على استاد سعود بن عبد الرحمن.

ويعد السد الأكثر تتويجًا باللقب، حيث حصل عليه 16 مرة على مدار تاريخه، يليه العربي بثماني مرات، ثم الغرافة سبع مرات.

بينما حصل الريان على اللقب ست مرات من قبل، ويأتي بعده الأهلي بأربع مرات، ثم الدحيل بثلاث مرات.