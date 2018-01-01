نبيل فقير: تخلي ليون عني جعلني أقوى

قائد ليون "نبيل فقير" يتحدث عن سر نجاح مسيرته الكروية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

كشف نبيل فقير عن سر نجاح مسيرته الكروية رغم أنها لم تبدأ بالطريقة المثالية، موضحًا أن تخلي ليون عنه وهو في عامه الـ14 كان مفتاح نجاحه وعودته للفريق فيما بعد.

وكان اللاعب صاحب الـ25 عامًا قد تدرب مع فريق الشباب في ليون لمدة عامين قبل أن يتخلى النادي عنه بحجة افتقاده للقوة اللازمة لمواصلة مسيرته، ليرحل عن الفريق قبل أن يعود إليه مجددًا بعد 4 سنوات ويصعد للفريق الأول ويُصبح أحد عناصره الرئيسية ومن ثم يُتوج تلك المسيرة بحمل شارة القيادة.

وقال فقير عن تلك الحادثة "لقد كانت فشلًا بالطبع، لكني كنت شابًا ومازال لدي الوقت لأتطور وأظهر أنني أمتلك ما يلزم لأصبح لاعبًا محترفًا يومًا ما. لقد جعلني هذا الأمر أقوى بالطبع".

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"صحيح أنني لم أحظ بنفس الرحلة التي حظي بها جل اللاعبين المحترفين تلك الأيام، لكني أعتقد أن تلك الرحلة كانت سبب ما وصلت إليه. لو كان أحدهم أخبرني أنني سأصبح قائد ليون ما كنت لأصدقه أبدًا. هو أمر جميل، جميل للغاية، ويُظهر أن النادي والجهاز الفني والجميع يثق بي. هو فخر وشرف".

أضاف فقير عن فوزه بكأس العالم مع منتخب فرنسا "هو مصدر فخر كبير، أمر رائع أن تفوز باللقب من أول مشاركة في البطولة. هو شيء ربما لا يتكرر مجددًا. لقد أدركنا حجم إنجازنا حين عدنا إلى فرنسا. من الجميل أن نجلب السعادة للناس".

وأتم صاحب الـ47 هدفًا مع ليون في الدوري الفرنسي تصريحاته لبرنامج ليج وان شو موضحًا أنه أخذ كأس العالم لناديه الأول في كرة القدم ليرى الأطفال هناك ويدعهم يحلمون ويُوصل رسالة لهم مفادها أن العمل والإصرار والاجتهاد مفتاح النجاح.