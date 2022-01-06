نبأ سعيد لبرشلونة .. جيرارد ينعت كوتينيو بـ”الساحر” واللاعب يبحث عن منزل في إنجلترا

كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب فيليبي كوتينيو، لاعب برشلونة، من الرحيل عن صفوف فريقه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، والعودة إلى الدوري الإنجليزي.

ويسعى برشلونة للتخلص من اللاعب البرازيلي، بسبب قلة مشاركاته، وتريد إدارة البلوجرانا توفير سيولة، لمواصلة تدعيم الفريق، ومساعدة النادي في الأزمة المالية التي يمر بها.

وبحسب التقارير الصحفية، فإن اللاعب البرازيلي، اقترب من العودة إلى البريميرليج من جديد، بعدما أبدى أستون فيلا اهتمامه بالتعاقد معه، وأشاد ستيفن جيرارد مدرب الفريق بقدرات اللاعب.

وقال جيرارد عن كوتينيو في تصريحات صحفية: " ليس من فراغ، الجميع يطلع على كوتينيو لقب الساحر، لقد خاض 63 مباراة دولية مع منتخب البرازيل، وكان مذهلًا مع ليفربول".

وعن انضمامه إلى أستون فيلا، قال المدرب الإنجليزي: "لا أريد التحدث عن الأمر هو لاعب في برشلونة، ولكني أحترمه كثيرًا".

وفي سياق متصل، أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن اللاعب صاحب الـ 29 عامًا، يبحث عن منزل في مقاطعة برمنجهام، المدينة التي يوجد بها أستون فيلا، مما يزيد التكهنات عن إمكانية انتقال اللاعب خلال يناير الجاري.

وأشارت الصحيفة، إلى أن أستون فيلا قريب من التعاقد مع كوتينيو على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، ومن جانبه يرحب اللاعب بالعمل تحت قيادة زميله السابق في ليفربول ستيفن جيرارد.

جدير بالذكر أن كوتينيو هذا الموسم، شارك مع الفريق الكتالوني في 16 مباراة بكافة المسابقات، نجح خلالهم في تسجيل هدفين فقط.