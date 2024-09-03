نبأ مطمئن لريال مدريد.. تحديد موعد عودة تشواميني وميندي

كم مدة الغياب؟

تلقى نادي ريال مدريد نبأ سعيدًا بشأن موعد عودة الثنائي المصاب أوريلين تشواميني وفيرلاند ميندي.

وقال فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، إن "طاقم ريال مدريد لا يشعر بالقلق بشأن طبيعة إصابة الثنائي (تشواميني وميندي)".

وأضاف: "من المتوقع أن يكون الثنائي جاهزًا بعد فترة التوقف الدولي، في حين سيعود داني سيبايوس في وقت لاحق".

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وكان ريال مدريد قد أعلن إصابة داني سيبايوس في الكاحل، بينما أصيب الثنائي تشواميني وميندي في الساق، وغادرا قائمة المنتخب الفرنسي التي تستعد لخوض مباريات كأس الأمم الأوروبية.

ويعاني ريال مدريد من إصابات عديدة هذا الموسم، حيث يغيب إدواردو كامافينجا وجود بيلينجهام وديفيد ألابا وخوان مارتينيز.