نبأ سعيد.. راموس يقترب من العودة للملاعب أخيرًا!

أخذ وقته كاملًا في التعافي..

زفت مصادر مقربة من سيرخيو راموس أنباءً سعيدة لباريس سان جيرمان، عندما أكدت على أن عودة نجم ريال مدريد السابق إلى الملاعب أصبحت قريبة للغاية.

وانضم راموس إلى بي آس جي هذا الصيف في صفقة انتقال حر من ريال مدريد، غير أن الإصابة العضلية حرمته من الظهور في أي مباراة رسمية أو التواجد بالتدريبات الجماعية حتى الآن.

آخر الأنباء الواردة من فرنسا تحدثت عن أن راموس لن يعود قريبًا إلى الملاعب، وما زاد من حدة الشائعات كان حديث المدرب ماوريسيو بوتشيتينو أنه لا يعرف متى سيشارك النجم الأندلسي مجددًا.

لكن ما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية عكس ذلك، إذ أكدت على أن راموس سيزين قائمة باريس سان جيرمان خلال فترة وجيزة جدًا من الآن.

اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا يرفض أن يحدد موعدًا دقيقًا للعودة، لكن في كل الأحوال، هو الآن في آخر مرحلة من مراحل التعافي تأهبًا للعودة إلى الملاعب من جديد.

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أسابيع قليلة وربما قبل التوقف الدولي المقبل، وسيكون راموس في التدريبات الجماعية لباريس سان جيرمان تأبهًا للمشاركة في المباريات الرسمية بجوار ليونيل ميسي.

وحرص راموس على أن يأخذ وقته كاملًا في التعافي من الإصابة حتى لا تحدث له مزيد من الانتكاسات وتكون عودته نهائية وليس كما حدث في الموسم الماضي مع ريال مدريد.

ويستعد باريس سان جيرمان لفترة عصيبة مقبلة، حيث تكثر الضغوطات على بوتشيتينو بعد الأداء المخيب للآمال في دوري أبطال أوروبا أمام كلوب بروج، وكذلك بعد الأزمات مع ميسي في مباراة ليون الماضية.