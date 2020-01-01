نبأ سار لجماهير النصر بعد نهاية أزمة عبدالرزاق حمد الله

غاب هداف الدوري السعودي عن مباراة فريقه الماضية أمام نادي الفيصلي

شهدت تدريبات نادي النصر السعودي مشاركة اللاعب المغربي عبدالرزاق حمد الله بعد غياب عن التدريبات خلال الفترة الماضية.

حمد الله كان قد غاب عن تدريبات العالمي على خلفية أزمة مع إدارة النادي والجهاز الفني بسبب عدم التزامه بالتعليمات وفرض غرامة عليه.

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ورفض المغربي خوض مباراة النصر خارج قواعده أمام الفيصلي؛ بسبب غضبه من توقيع إدارة النادي عقوبة الخصم من راتبه عقابًا له على تأخره في العودة إلى الفريق، كما أغلق المهاجم حسابه على موقع «تويتر» في خطوة تكررت من قبل.

تقارير مُقربة من العالمي أشارت إلى أن حمد الله سيكون جاهزًا للمشاركة رفقة النصر أمام نادي الرائد في مباراة الجولة الـ22 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وغاب هداف الدوري السعودي عن مباراة فريقه الماضية أمام نادي الفيصلي والتي خسرها بنتيجة 3\2، بسبب توقيع عقوبة عليه من قبل الإدارة.

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يُذكر أن حمد الله قد اعتذر لإدارة النادي والجهاز الفني ووعدهم بالالتزام بكافة القرارات التي يتم اتخاذها من قبل الإدارة.