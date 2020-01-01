نبأ سار لبرشلونة.. بوسكيتس جاهز للمشاركة في المباريات

الأمور تتحسن..

بات سيرجيو بوسكيتس قادرًا على المشاركة خلال فترة وجيزة مع فريقه برشلونة، بعدما سجّل عودته الكاملة للتدريبات مساء اليوم الجمعة.

برشلونة يستعد لمواجهة أوساسونا يوم الأحد لحساب الجولة الحادية عشر من الليجا، في مباراة تقام بعد أيام من الفوز الساحق على دينامو كييف برباعية في دوري أبطال أوروبا.

بوسكيتس أصيب خلال مشاركته مع منتخب إسبانيا في التوقف الدولي الأخير، ورغم أن الإصابة بدت قوية في البداية إلا أن مدة غيابه عن التدريبات لم تزد عن أسبوع.

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الدولي الإسباني شارك في تدريبات البرسا يوم الخميس وبات جاهزًا لمباراة أوساسونا بعد مشاركته في تدريب الجمعة أيضًا، ليتأكد انضمامه لقائمة خيارات المدرب رونالد كومان.

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على صعيد متصل، فقد واصل رونالد آراوخو غيابه عن التدريبات للإصابة، وتصعب بذلك مهمة تواجده أمام أوساسونا ليضع على كاهل كومان أزمة حقيقية في مركز قلب الدفاع.

الآن يمتلك كومان خيارين فقط هم كليمون لونجليه ومينجويزا، وحتى الأخير هناك اشتباه بسيط في إصابته، بالتالي فإن الطاقم الطبي للبرسا يعمل بكل قوته لإعادة آراوخو في أقرب وقت ممكن.

يذكر أن برشلونة يحتل المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الليجا برصيد 11 نقطة وبفارق 12 نقطة كاملة عن المتصدر ريال سوسييداد.