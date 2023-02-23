نائب رئيس لجنة الحكام هدد برشلونة ولابورتا بكشف المستور

الكشف عن بوروفاكس جديد لإنريكيز نيجريرا يهدد فيه كل رؤساء برشلونة بكشف المستور.

ما زالت أصداء قضية برشلونة وإنريكيز نيجريرا نائب رئيس لجنة الحكام الإسباني مستمرة؛ مع تسريبات جديدة كل يوم عن المدفوعات التي طالب بها إنريكيز نيجريرا "بعد سنوات من الخدمة".

كشفت صحيفة "إل موندو" الإسبانية التي لديها مراسلات النادي الكتالوني في آخر عامين، مساء أمس الأربعاء، عن بوروفاكس جديد من نيجريرا موجه لبرشلونة حوى العديد من الأسرار بينها "عدم التوقف عن الدفع بعد سنوات عديدة من العلاقة بينهما والعديد من الخدمات التي قدمها لهم والثقة المتبادلة".

أخطر ما جاء في البوروفاكس المُرسل يوم 3 ديسمبر 2018 أنه أشار إلى تلقيه تعليمات مباشرة من رؤساء مختلفين للنادي بما فيهم السيد لابورتا- الرئيس الحالي للنادي. كلمات نائب رئيس لجنة الحكام السابق كانت تهديدية فقد حذر من أن جميع المخالفات التي كان جزءًا منها ستظهر للعلن.

وجاء في البوروفاكس "منذ 2003 وشركة Dasnil 95, SL التي يديرها السيد إنريكيز تقدم خدمات استشارية فنية بتوجيهات من السيد لابورتا والسيد روسيل والسيد بارتوميو –رؤساء برشلونة- ومن وقتها ألبي طلبات النادي التي يحتاجها من توظيف وتدريب وهي أعمال حصرية لا يقدر عليها أي طرف ثالث"

وواصل نائب رئيس الحكام في مراسلته المثيرة "عدم سداد الفواتير المرفقة والتي تبلغ قيمتها 267047 يورو، تتعلق بخدمات في الفترة من يوليو وحتى ديسمبر الحالي، أمر مفاجئ ؛ويجب أن يكون عدم الدفع عن طريق الخطأ" مطالبًا النادي بالدفع خلال 10 أيام عمل لحساب الشركة.

محامي إنريكيز بحسب صحيفة "آس" طالب بضرورة التفاهم بين الطرفين لتجنب أهوال عظيمة وأعمال غير مرغوب فيها للطرفين.

وتوقف برشلونة عن الدفع إلى إنريكيز في 2018، ويُحقق الآن في دفع النادي مبلغ يصل إلى 1.6 مليون يورو إلى شركته خلال الفترة من 2016 وحتى 2018.