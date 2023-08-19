نائب رئيس بشكتاش: السعودية أفضل لراموس، وهذا موقف النصر من بيع تاليسكا!

هل تتم صفقة تاليسكا هذا الصيف؟

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كشف إيمري كوجاداغ نائب رئيس نادي بشكتاش التركي، عن آخر تطورات التعاقد مع أندرسون تاليسكا مهاجم النصر والمدافع الإسباني سيرخيو راموس.

تاليسكا ارتبط على مدار الفترة الماضية بالرحيل عن النصر والعودة مرة أخرى إلى النادي التركي، بينما انتشرت أنباء حول وجود بعض المشاكل المادية في ضم راموس بصفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.

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كوجاداغ قال في تصريحات لـ"Fanatik":"بعض وسائل الإعلام قالت إن راموس طلب الحصول على راتب سنوي بقيمة 5 ملايين يورو، ولكن في الحقيقة طلبه وصل إلى ضعف هذا المبلغ".

وأضاف:"لو قرر الذهاب إلى السعودية فإنه سيحصل على 23 إلى 25 مليون يورو في السنة، عندما جلبت أدريانو من برشلونة كان راتبه 5 ملايين يورو وحصل معنا على 3 ملايين، راموس حالته مختلفة".

وأما عن ضم تاليسكا:"تحدثنا إلى النصر وكذلك اللاعب نفسه، الأمور واضحة، ناديه لا يُريد التخلي عنه، أعتقد أن هذا هو السبب الذي جعلهم يدفعون 3 أضعاف السعر الذي دفعوه، لذلك الصفقة تبدو مستحيلة".

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جدير بالذكر أن العديد من التقارير سبق أن كشفت عن رغبة تاليسكا في العودة لبشكتاش هذا الصيف، ولكن الصفقة انهارت ليبحث النادي التركي عن أهداف هجومية أخرى.

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