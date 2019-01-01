ناينجولان: إيكاردي كان ومازال مهمًا لإنتر

لاعب وسط الإنتر يُشيد بزميله

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد رادجا ناينجولان على أهمية الفوز الذي حققه فريقه إنتر مساء اليوم على سامبدوريا في الدوري الإيطالي.

إنتر نجح أخيرًا في الفوز على ملعبه سان سيرو خلال العام الحالي، مسقطًا سامبدوريا بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة مثيرة خاصة في شوطها الثاني.

وتحدث صاحب هدف الفوز الحاسم عقب اللقاء قائلًا لقناة بي إن سبورتس "انتصار مهم للغاية، فالفرق التي تلينا في جدول الترتيب قوية للغاية ولذا علينا تحقيق نتائج إيجابية للبقاء في الصراع والتقدم على الفرق المطاردة".

أضاف "المباراة كانت صعبة بالطبع، لكن كان علينا أن نفوز اليوم وهذا ما نجحنا به. المجموعة أثبتت قدرتها على الفوز واللعب".

إنتر يهزم سامبدوريا ويُحقق انتصاره الأول على ملعبه في 2019

أخيرًا قال لاعب روما السابق عن زميله ماورو إيكاردي الذي غاب عن اللقاء للإصابة ويُواجه أيامًا صعبة بعد سحب شارة القيادة منه إثر تعثر مفاوضات تجديد عقده مع النادي "إيكاردي لاعب كبير وقدراته خيالية، وأنا لا أقول هذا من عندي بل أرقامه وإحصائياته تؤكد هذا. إيكاردي لاعب مهم للإنتر، كان ومازال مهمًا للفريق".

وأتم حديثه واعدًا بتحسين مستواه أكثر وأكثر خاصة مع علامات الاستفهام الكثيرة التي أثيرت مؤخرًا حول أدائه مع الإنتر، مؤكدًا أنه يرغب في مساعدة الفريق على تحقيق أهدافه.