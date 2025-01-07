"نحن تعبنا لصناعة تاريخ وأمجاد النادي" .. رسالة عتاب من نايف هزازي لإدارة الاتحاد

لاعب العميد السابق مستاء مما حدث معه

وجه المهاجم السعودي نايف هزازي رسالة عتاب إلى إدارة الاتحاد شاكيًا ما حدث معه في حفل ذكرى تأسيس النادي.

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هزازي كان يتحدث عن مواجهة الاتحاد والهلال في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين مساء اليوم، لكنه تطرق إلى عدم دعوته إلى حفل ذكرى تأسيس النادي الذي أقيم مؤخرًا في جدة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

إذ قال في مقطع فيديو متداول "عتبي الكبير على بعض أعضاء إدارة الاتحاد بشأن الحفل الذي أقيم مؤخرًا، حزنت من عدم توجيه الدعوة لي وللعديد من اللاعبين، خاصة أننا رأينا في الحفل أشخاص وجهت لهم الدعوة ولم يمثلوا الاتحاد".

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تابع "تضايقت من الموضوع لأن تلك مناسبة خاصة بجميع من انتمى للاتحاد، الجميع يريد أن يتواجد ويفرح بالاتحاد، الناس التي تعبت على تاريخ الاتحاد ولصناعة أمجاده".

يُشار إلى أن هزازي أحد منتجات الفئات السنية في الاتحاد وقد بدأ اللعب للفريق الأول عام 2008 قبل أن ينضم إلى الشباب عام 2013.