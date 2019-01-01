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الدوري الإنجليزي الممتاز

نانت ينضم لعائلة سالا ويطالب الشرطة بمواصلة البحث

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Getty Images
الشرطة توقف البحث بعد 3 أيام بلا نتائج..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

قررت الشرطة وقف البحث عن طائرة إيميليانو سالا مهاجم نانت الفرنسي المنتقل إلى كارديف سيتي، وهو ما يلقى معارضة واسعة النطاق.

 

وانضم نادي نانت الفرنسي إلى عائلة سالا في المطالبة بإعادة النظر في ذلك القرار، ومواصلة البحث عن الطائرة المفقودة.

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وكانت جهود البحث قد استمرت لثلاثة أيام، بعد اختفاء الطائرة في طريقها إلى العاصمة الويلزية يوم الاثنين.

وأعلن شرطة جيرنسي بعد عملية بحث موسعة غطت حوالي 1700 ميل مربع، أنه لا يوجد أثر للطائرة أو قائدها أو الركاب.

يذكر أن المهاجم الأرجنتيني البالغ من العمر 28 عاماً، قد انتقل في الشتاء إلى كارديف بعد أداء رائع للنصف الأول من الموسم مع النادي الفرنسي.

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