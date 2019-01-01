الانتقالات
الدوري الفرنسي - الدرجة الأولى

نانت يدعم إيمليانو سالا بقمصان خاصة

التعليقات()
Getty Images
المساعدات تأتي بأفكار رائعة
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي نانت الفرنسي، عن إصداره قميصاً جديدًا للاعب الأرجنتيني، إيمليانو سالا.

القميص سيكون متاحاً للبيع للجماهير، وستذهب إيرادات بيعه إلى عائلة اللاعب من أجل المساهمة في عملية البحث عنه.

وكانت الشرطة البريطانية، قد أعلنت عن إيجادها بعض الحُطام اليوم، في تطور جديد في قضية اختفاء اللاعب.

ويلعب نادي نانت اليوم مع نظيره سانت إيتيان، في لقاء مؤجل من الدوري الفرنسي، حيث أعلن النادي أمس عن ارتداء لاعبيه لقمصان تحمل رقم اللاعب واسمه دعمًا له.

اختيارات المحررين

وسقطت طائرة اللاعب في الأثنين الموافق 21 يناير، أثناء ذهابه من فرنسا إلى ويلز، للانضمام لصفوف كارديف سيتي بشكل رسمي.

لمتابعة تطورات اختفاء المهاجم الأرجنتيني أول بأول | مُحدث | تفاصيل اختفاء طائرة سالا من البداية للنهاية

وبرز اسم ثنائي باريس سان جيرمان، أدريان رابيو وكذلك كيليان مبابي، كأبرز المتبرعين من أجل مواصلة البحث عن الطائرة التي تواجد على متنها.

الموضوع التالي:
باريس سان جيرمان يخطط لضم أوزيل
الموضوع التالي:
الأهلي السعودي يقترب من التعاقد مع لاعب التعاون
الموضوع التالي:
النصر يرفض مقترح الأهلي بالتعاقد مع مهند عسيري
الموضوع التالي:
جور ماهيا الكيني يستعد للزمالك بانتصار محلي
الموضوع التالي:
الأهلي يطلب من وزير الرياضة مضاعفة الحضور الجماهيري
إغلاق