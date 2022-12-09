نال ثأره واستفزه بحركات ريكيلمي .. ماذا يعني احتفال ميسي أمام فان خال؟!

ليونيل ميسي سجل وصنع وتألق أمام هولندا في ربع نهائي كأس العالم، لكن ماذا يعني احتفاله أمام فان خال؟!

قدم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مباراة مذهلة مع منتخب بلاده أمام هولندا في ربع نهائي كأس العالم وقاد الفريق إلى مباراة نصف النهائي أمام كرواتيا.

التألق لم يكن على أرض الملعب قط، فميسي أظهر سلوكًا لطالما طالبته جماهير الأرجنتين به، وهو ألا يكون ذلك الشخص الوديع خارج الملعب طوال الوقت.

وبالفعل، بعد أن سجل ميسي هدفه توجه نحو مقاعد بدلاء المنتخب الهولندي ليحتفل بتلك الطريقة التي رفع بها يداه على أذنيه، على غير عادة ليونيل في احتفالاته!

البعض تسائل ماذا يعني هذا الاحتفال، وهل للقيام به أمام مقاعد بدلاء المنتخب الهولندي مدلول ما؟ كل ذلك نستعرضه فيما يلي:

ماذا يعني احتفال ليونيل ميسي؟

ذلك الاحتفال في الأصل لا يعود لليونيل ميسي كما هو واضح، فاحتفال ميسي المعتاد هو أن يرفع يداه إلى السماء في إشاره إلى جدته التي كان لها الفضل في احترافه كرة القدم.

ما قام به ميسي أمام هولندا هو احتفال يعود إلى أرجنتيني آخر وهو خوان كارلوس ريكيلمي نجم بوكاجونيورز السابق وبرشلونة أيضًا.

لماذا احتفل ميسي أمام مقاعد بدلاء المنتخب الهولندي وتحت أعين فان خال؟

قائد المنتخب الأرجنتيني حاول باحتفاله أن يرد على تصريحات فان خال التي سبقت المباراة والتي قلل فيها بشكل واضح من فريقه.

فان خال كان قد تحدث عن خوف الأرجنتين من هولندا، وسبق له أن قلل من ميسي نفسه بتصريحات أخرى عن مواجهة 2014 التي وصفه فيها أنه لم يلمس الكرة حتى، وقال عنه إنه ليس لاعب جماعي.

لماذا احتفال ريكيلمي بالتحديد؟

المشكلة بين ميسي وفان خال، إذًا ما دخل ريكيلمي بالأمر؟ القصة بسيطة، النجم الأرجنتيني المعتزل مر بأسوأ فترات مسيرته الكروية في صفوف برشلونة تحت قيادة فان خال.

المشاكل بين الثنائي كانت كبيرة وحتى أن نجم برشلونة السابق خريستو ستويشكوف قال عنها: "ريكيلمي لم ينجح مع الفريق بسبب وجود مدرب غبي مثل فان خال".

الآن أصبح من الواضح سبب اختيار ميسي لهذا الاحتفال الخاص بريكيلمي بالتحديد وسبب قيامه به أمام فان خال!