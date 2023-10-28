"ناكر لجميل الهلال" .. إعلامي سعودي يهاجم نيمار بعد إصابته

ماذا فعل البرازيلي تجاه الهلال ليتعرض للهجوم؟

SHAHID

يبدو أن هناك من أصبح تركيزه مع البرازيلي نيمار دا سيلفا؛ جناح الهلال السعودي، يفوق كل شيء آخر، حتى وصل به الأمر لمراقبة أدق تصرفاته ومواقفه.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

البرازيلي يغيب عن الملاعب خلال الفترة الحالية، جراء إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال التوقف الدولي الأخير مع منتخب بلاده خلال مواجهة أوروجواي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وبالتبعية لم يشارك نيمار في كلاسيكو الأمس أمام الأهلي، الذي فاز به الهلال بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

لكن الإعلامي الرياضي السعودي سعود الصرامي قرر الخروج للهجوم على البرازيلي، بداعي عدم مباركته للهلال على الفوز في الكلاسيكو!

الصرامي خصص أكثر من تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي لانتقاد صاحب الـ31، فكتب: "نجوم الهلال ما قصروا، أحضروا قميصه بعد إصابته متعاطفين معه، فرد جميلهم بالنكران؟، فلم يبارك لهم بالفوز على الأهلي، غرد بارك قل أنا شفت المباراة، كل الناس باركت بالفوز إلا أنت".

يذكر أن الفوز رفع رصيد الهلال للنقطة 29 لينفرد بصدارة جدول ترتيب دوري روشن، أما الأهلي فتجمد عند 22 نقطة في المركز الخامس.

SHAHID