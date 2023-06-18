ناكر الجميل .. تصرف غير متوقع من كريم بنزيما ضد ريال مدريد!

ما الذي يقصده بهذا التصرف؟

قام كريم بنزيما، نجم الاتحاد السعودي، بتصرف غريب تجاه فريقه السابق ريال مدريد بعد رحيله عن القلعة الملكية في سوق الانتقالات الجارية.

بنزيما هو ثاني الهدافين التاريخيين لريال مدريد بعد كريستيانو رونالدو، لكنّه رفض تجديد عقده وفضّل خوض تجربة جديدة في دوري روشن السعودي.

ورغم أنّ بنزيما رحل بصورة جيدة عن ريال مدريد، إلا أنّه قام بتصرف غير متوقع من لاعب يتم وضعه بين أساطير لوس بلانكوس.

وقام مهاجم النمور الجديد بإلغاء متابعة ريال مدريد عبر انستجرام في تصرف غير مفهوم، كما تابع فريق الاتحاد بعد الانضمام لهم.

الغريب أنّ كريم لا يزال يتابع حسابات زملائه السابقين في ريال مدريد ولم يلغي متابعتهم، كما أنّه لا يزال يتابع فريقه الأسبق ليون.

وأندهش جمهور النادي الملكي من تصرف اللاعب، خاصة وأنّه لم يكن هناك أي خلاف خلال الفترة الأخيرة.