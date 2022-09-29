ناقشا مستقبله .. معالج نفسي مثير للجدل يكشف عن تفاصيل جلسته مع رونالدو

صورة لرونالدو مع الرجل أثارت الجدل مؤخراً

كشف الطبيب النفسي المثير للجدل جوردان بيترسون عن خضوع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لجلسة معه مؤخراً لمناقشة مشاكله.

ونشر لاعب مانشستر يونايتد صورة له مع بيترسون مؤخراً أثارت موجة من الغضب والانتقادات بحق النجم البرتغالي. طالع هنا.

ما هي تفاصيل الجلسة بين رونالدو وبيترسون؟

وتحدث الطبيب الكندي مع بييرس مورجان ببرنامجه "uncensored"، وكشف عن خضوع النجم البرتغالي لجلسة بمنزله مؤخراً من أجل مواجهة المشاكل التي يواجهها داخل وخارج الملعب.

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وأوضح بيترسون أن رونالدو هاتفه عقب أن أرسل له صديق فيديوهات للطبيب الكندي، وأنه دعاه للحضور لمنزله، وذلك بعد أن قام بقراءة كتاب له وجده مفيداً وساعده.

وقال الطبيب الكندي لمورجان: "ذهبت لمنزله وتكلمنا لساعتين، أطلعني على كل المعدات التي تساعده للبقاء في أفضل مستوى بدني، تحدثنا عن شركاته أيضاً".

وأضاف: "في الأغلب تحدثنا عن ما يريده للمستقبل والعقبات التي يواجهها".

كيف كانت ردة فعل الجمهور على تصريحات بيترسون؟

وواجهت تصريحات بيترسون موجة من السخرية على وسائل التواصل، إذ افترض البعض أن جلسته مع رونالدو هي السبب في تراجع مستواه هذا الموسم وغيابه عن التهديف.

وطالب البعض الآخر من جماهير رونالدو باحترام خصوصية اللاعب، خصوصاً في ظل الظرف الشخصي الصعب الذي مر به وعائلته بعد فقدان وليده في وقت سابق هذا العام.