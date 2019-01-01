نافاس يكشف الحالة التي تجبره على الرحيل عن ريال مدريد

تعرف على تصريحات نافاس بشأن المنافسة مع كورتوا ومستوى الفريق ورسالته للجمهور.

كشف كيلور نافاس، حارس مرمى ريال مدريد، رغبته الاستمرار في الملكي طالما لديه الفرصة للعب أساسيًا وإلا سيرحل.

نافاس حصل على جائزة خاصة لأفضل الرياضيين في أمريكا اللاتينية والتي منحها له الملك فيليب الثاني.

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وقال الحارس الكوستاريكي في تصريحات للوكالة الإسبانية: "اليوم الذي أعرف أنني لن أشارك بصورة أساسية سوف أرحل عن ريال مدريد وأفعل أي شيء آخر. هناك شخص مسئول عن اتخاذ القرارات والمطلوب مني العمل باستمرار".

وتابع: "لا أحصل على دقائق اللعب الكافية في ريال مدريد ولكن هذا قرار المدرب، ما يهمني أنّه في كل مباراة أشاركها أخرج راضيًا عن مستواي".

نافاس لعب أساسيًا أمام ليجانيس في ذهاب ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا.

وواصل: "لا أدري ما الذي سيحدث. المدرب فقط صاحب القرار ولكني جاهز بنسبة 100% وحينما يُطلب مني اللعب سوف أقوم بكل ما لديّ لأجل هذا الفريق. علينا الآن أن نتحد عن تصحيح المسار".

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بطل دوري أبطال أوروبا لثلاث سنوات على التوالي أكد أنّه لا يعرف إن كان سيبقى في المستقبل مع الملكي أم لا لكنه واثق من استمراره لنهاية الموسم وسوف يبذل كل ما لديه لأجل التألق مع الفريق.

وحول تراجع النتائج مؤخرًا، علّق حارس ليفانتي السابق: "الجمهور لا يرغب سوى في رؤية الفريق ينتصر ويسجل الأهداف، وهذا ما نحاول أن نفعله وأتمنى عودة الجمهور للمدرجات لأن اللاعبون يبذلون الدم والعرق لأجل القميص".

ورفض نافاس الحديث عن قلة مشاركة إيسكو مع ريال مدريد تحت قيادة سانتياجو سولاري مشيرًا إلى أنّ الأمر يرجع للمدرب.

واختتم: "أحمد الله أنني في صحة جيدة وألتزم دائمًا بالواجبات المختلفة وأقاتل لأجل الفريق لأنني أعرف جيدًا قيمة ريال مدريد".

وتعرض تيبو كورتوا لإصابة قد تبعده عن الملاعب نحو شهر مما سيمنح نافاس فرصة للعودة لحراسة عرين النادي الملكي.