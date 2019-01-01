النتائج المباشرة
كأس الملك الاسباني

نافاس يستعد لحراسة عرين ريال مدريد في الكلاسيكو

آخر تحديث
التعليقات()
GABRIEL BOUYS/AFP/Getty Images
اختبار هام للحارس الكوستاريكي وفرصة لإثبات نفسه في مواجهة برشلونة بكأس ملك إسبانيا
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

يستعد الكوستاريكي كيلور نافاس، لحراسة عرين ريال مدريد في كلاسيكو كأس ملك إسبانيا أمام برشلونة.

ريال يستعد لخوض مواجهة نارية ضد غريمه الكتالوني غداً الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

سولشار يعترف: لم أكن مستعدًا لمباراتي الأولى أمام كارديف ولكنني راهنت على عقلية مانشستر يونايتد

تيبو كورتوا يعتبر هو الحارس الأساسي للميرينجي منذ قدومه من تشيلسي الصيف الماضي.

اختيارات المحررين

وهو ما جعل مشاركات نافاس محدودة بشكل كبير في المباريات الكبيرة سواء بالدوري أو دوري أبطال أوروبا.

صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن المدرب سانتياجو سولاري، سيستمر في الاعتماد على صاحب الـ32 عاماً بمباريات الكأس ليخوض الكلاسيكو.

باكايوكو: أريد البقاء في ميلان، هو على كوكب آخر!

ويطمح نافاس في الحصول على المزيد من الثقة والظهور بمستوى مميزة مع الفريق أمام برشلونة، لاستعادة مركزه الأساسي بعرين الفريق.

وهي المنافسة التي سيتسفيد منها سولاري وريال مدريد، بتواجد ثنائي يمكنهما التواجد بجميع الأوقات الصعبة دون ظهور أي عجز بمركز حراسة المرمى.

إغلاق