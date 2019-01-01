النتائج المباشرة
الانتقالات

نافاس يرفض الاستسلام ويوقع على عقد جديد مع ريال مدريد

آخر تحديث
التعليقات()
Getty
الحارس الكوستاريكي يغلق الباب تماماً أمام شائعات انتقاله لأرسنال

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

قام نادي ريال مدريد الإسباني، بتجديد عقد حارسه الكوستاريكي كيلور نافاس لمدة موسم واحد.

نافاس ارتبط في الفترة الأخيرة بالرحيل عن صفوف ريال خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لرفضه الجلوس على دكة البدلاء للبلجيكي تيبو كورتوا.

سوق يناير | ماذا يحتاج إنتر في ميركاتو الشتاء؟

اختيارات المحررين

أرسنال برز كأحد أهم الأندية الراغبة في التعاقد مع صاحب الـ32 عاماً، وسط أنباء حول تقديم المدفعجية عرضاً قيمته 14 مليون جنيه إسترليني.

صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن نافاس لن يرحل، وسيبقى مع ريال من أجل القتال على مركزه.

ومن أهم العوامل التي دفعته اللاعب للتجديد، هي شعور عائلته بالراحة في العاصمة الإسبانية مدريد.

محمد صلاح ورياض محرز - من يتفوق هذا الموسم؟

ووصل راتب نافاس بعقده الجديد مع ريال إلى 5 مليون يورو سنوياً.

ويستمر بذلك الحارس المخضرم بصفوف ريال حتى يونيو 2021، مكتفياً بدور الحارس الإحتياطي لحين إشعار آخر،  تحت قيادة المدرب الجديد سانتياجو سولاري.

الموضوع التالي:
تشيلسي يصرف النظر عن ضم هيجواين
الموضوع التالي:
رئيس رابطة الدوري الإيطالي يدافع عن لعب كأس السوبر في السعودية
الموضوع التالي:
يوفنتوس يعرض أحد لاعبيه على أرسنال للإسراع في صفقة رامسي
الموضوع التالي:
جيمي كاراجر: ليفربول معرض لنفس انتكاسة مانشستر سيتي
الموضوع التالي:
بيلامي يتنحى مؤقتاً عن منصبه التدريبي بسبب "التنمر"
إغلاق