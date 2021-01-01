نافاس: أحترم زيدان ومبابي لم يسألني عن ريال مدريد

كشف عن موقفه من البقاء مع باريس حتى الاعتزال

أكد كيلور نافاس حارس باريس سان جيرمان، أنه مر بفترات صعبة جدًا، قبل رحيله عن صفوف ريال مدريد في صيف 2019 من أجل الانضمام إلى الفريق الفرنسي.

نافاس غادر ريال بعدما فقد مكانه الأساسي لصالح البلجيكي تيبو كورتوا، الذي انضم لريال من تشيلسي ليصبح الحارس الأول للفريق.

الحارس الكوستاريكي خرج في تصريحات لصحيفة "فرانس فوتبول"، مشيرًا إلى تقديره للمدرب زين الدين زيدان وزملائه السابقين رغم كل شيء.

وقال نافاس:"كانت فترة صعبة جدًا، احتجت فيها لاتخاذ بعض القرارت الحاسمة، أحمل كل التقدير لريال مدريد وزملائي السابقين وزيدان بكل تأكيد الذي فاز بكل شيء".

وأضاف:"هناك ذكريات تجمعني بريال لا يمكن محوها من ذاكرتي، ولكن هناك بعض الأشياء تخرج عن السيطرة، والرب هو من أرشدني للرحيل عن النادي".

وأما عن الفارق بين ريال وباريس:"لا أحب هذا النوع من المقارنات، هناك اختلافات بين كل اللاعبين في غرفة الملابس، حاولت الاستمتاع بكل لحظة في ريال وهذا ما أحاول القيام به هنا في باريس".

وعن رحيل كيليان مبابي إلى ريال مدريد:"لم يسألني عن مدريد أبدًا، سألني عن تجاربي السابقة عمومًا ولكن لم يسأل عن ريال".

التصدي لركلة جزاء من ميسي:"كانت لحظة مذهلة لا تحدث كل يوم، لو كانت لديك فرصة لصد ركلة جزاء من ميسي فهذه مناسبة خاصة، وبالنسبة لي أحاول الاستعداد لمثل هذه المناسبات عن طريق حدس اللحظة".

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الاستمرار في باريس حتى الاعتزال:"لا أعلم بكل أمانة، سأحاول السير خطوة بخطوة، أشعر بسعادة هنا وأريد الاستمرار أطول فترة ممكنة وفقًا لرغبة قادة النادي، لو أرادوا رحيلي بكل تأكيد سأغادر النادي".

وفي نهاية حديثه تطرق اللاعب إلى فارق المعاملة بين ريال وباريس، مشيرًا إلى الاستقبال المبهر له في ملعب حديقة الأمراء عندما تم تقديمه للمرة الأولى في 2019.