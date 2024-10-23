حتى يتطور ناصر الدوسري ويتفادى نيفيش الأخطاء .. مكتشف أساطير "السعودية" يوجه نصائح من ذهب لثنائي الهلال!

تعرف على النصائح التي وجهها مدرب الأخضر السابق لثنائي الهلال

حرص المدرب محمد الخراشي، والذي اكتشف العديد من الأساطير في كرة القدم السعودية، على توجيه عدة نصائح إلى ناصر الدوسري والبرتغالي روبن نيفيش لاعبا الهلال.

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الخراشي يعد من أحد أهم المدربين في تاريخ الكرة السعودية، حيث اكتشف عدة مواهب أصبحت من أساطير الكرة السعودية، مثل حسين عبد الغني، ونواف التمياط ومحمد الدعيع وطلال الجبرين وغيرهم من النجوم والأساطير.

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وكتب الخراشي عبر حسابه على منصة "إكس" تغريدة يوجه فيها بعض النصائح إلى ناصر الدوسري لاعب وسط الهلال والمنتخب السعودي، من أجل تطوير مستواه.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "لتكتمل قيمتك الفنية وتصبح من فئة المبدعين المؤثرين مع المنتخب ومع ناديك، عليك بالحرص على تطوير مهاراتك في الاستلام والتسليم، وكذلك قدراتك في دقة التمرير، وروحك القتالية والتحرك للمساندة بشكل أكبر وسريع، موهبتك تمنحك ذلك، كابتن ناصر دكة البدلاء ليست مكانك أنت قادر وجدير فبادر".

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كما نشر تغريدة أخرى إلى نيفيش جاء فيها: "المبالغة في المساندة الهجومية على حساب الجانب الدفاعي في المباراة ذات المستوى العالي في الشق الهجومي، تربك قلبي الدفاع في حالة عدم انكماش الظهيرين معهما، وقيام لاعبي الوسط بدور الظهيرين في التغطية الدفاعية بترك الفرغات تمنح المهاجمين فرصة كبيرة للمواجهة وكشف المرمى بكل ارتياح وسرعة".

يُذكر أن الخراشي سبق له وتولى مهمة تدريب المنتخب السعودي في 3 مناسبات، الأولى عام 1994 والثانية 1995 والثالث 1999.