ناصر الخليفي يفجرها: باريس سان جيرمان لن يتخلى عن كيليان مبابي وليونيل ميسي

ناصر الخليفي يؤكد أن باريس سان جيرمان يملك كل الوسائل التي ستساعده على الاحتفاظ بخدمات ليونيل ميسي وكيليان مبابي.

يصر ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على أن ناديه يملك كل الوسائل والرغبة في الحفاظ على خدمات نجميه الأرجنتيني ليونيل ميسي، والفرنسي كيليان مبابي.

ميسي ارتبط بقوة بالعودة إلى برشلونة الإسباني في الصيف المقبل، في حين أن التكهنات تتزايد حول احتمالية انتقال مبابي إلى ريال مدريد مرة أخرى.

وجاءت تلك التقارير بعد إخفاق باريس سان جيرمان مرة أخرى في دوري أبطال أوروبا وتوديع المسابقة من دور الستة عشر أمام بايرن ميونخ الألماني، لكن الخليفي تعهد بأن يبذل النادي كل ما في وسعه لضمان بقاء الثنائي في "حديقة الأمراء" لموسم آخر على الأقل.

وقال الخليفي في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "نحن محظوظون بوجود بعض من أفضل اللاعبين في العالم الذين أرادوا اللعب مع باريس سان جيرمان رغم تلقيهم عروضًا من أندية أخرى".

وأضاف: "نحن نعمل على استمرارهم، سنقوم بتحليل ما نقوم به والتأكد من أنه يمكننا الاستمرار معهم، نريد أن نفعل الأشياء وفقًا لذلك، لن نرتكب أي نوع من الأخطاء".

من المقرر أن يصبح ميسي لاعبًا حرًا في الصيف، ولم يوافق باريس سان جيرمان بعد على تمديد عقده مع اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا، والذي تم ربطه أيضًا بالانتقال إلى الدوري الأمريكي ونادي الهلال السعودي.

فيما يظل مستقبل مبابي معلقًا أيضًا على الرغم من توقيعه عقدًا جديدًا مع باريس سان جيرمان الصيف الماضي.