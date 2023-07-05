ناصر الخليفي يعلن الحرب على كيليان مبابي: لن يرحل بالمجان مهما حدث!

ناصر الخليفي تحدث أخيرًا عن وضعية كيليان مبابي الحرجة، واحتمالات رحيله عن باريس سان جيرمان..

خرج ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أخيرًا عن صمته وتحدث للمرة الأولى عن قضية كيليان مبابي قائد الفريق، واحتمالية رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023.

حديث الخليفي جاء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده باريس سان جيرمان مساء الأربعاء لتقديم الإسباني لويس إنريكي المدير الفني الجديد للفريق، لكن القطري استغل الأمر لإرسال رسالة قوية اللهجة إلى مبابي.

قائد منتخب فرنسا أصر أكثر من مرة على أنه يريد الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى نهاية عقده في 2024، على الرغم من رفضه تفعيل بند التجديد حتى صيف 2025، وهو البند الذي كان اللاعب يتحكم فيه بالكامل، وهو ما فتح الباب أمام إمكانية رحيل مبابي بالمجان بنهاية الموسم المقبل.

وقال الخليفي في تصريحاته: "كيليان لن يغادر مجانًا، إذا أراد البقاء فعليه تجديد عقده، من المستحيل أن أترك لاعبًا مثل مبابي يخرج مجانًا".

وأضاف: "نريد استمرار مبابي معنا لأنه أحد أفضل اللاعبين في العالم، لكن لكي يبقى يجب أن يوقع على عقد جديد، لن نسمح بخروج أحد أفضل اللاعبين في العالم دون مقابل".

وأردف: "أرغب في أن أكون واضحًا في كلامي هذا، لكي لا أكرره مرة أخرى في كل مناسبة".

وأكمل: "موقفنا قوي وثابت، مبابي لن يغادر بالمجان، هذا مستحيل، أفضل لاعب في العالم لن يغادر بالمجان مهما حصل لن يحدث ذلك".

واختتم الخليفي تصريحاته قائلًا: "لو رغب في البقاء فنحن نريد ذلك أيضًا، لكن يجب أن يوقع على عقد جديد، إذا كان أحد ما قد نجح في تغيير رأيه، فهذا ليس ذنبي".