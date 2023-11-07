ناصر الخليفي عن بيان ريال مدريد حول مبابي: "لم أقرأه من الأساس!"

الرئيس القطري يتكلم من منطلق قوة في مسألة النجم الفرنسي..

تجاهل ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان بيان ريال مدريد حول كيليان مبابي، قائلًا إنه "لم يقرأ البيان من الأساس".

وقال الخليفي في حديث لصحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية: "لم أقرأ بيان ريال مدريد، كل ما أنا مهتم به هو ما يمكننا أن نصنعه مع مبابي من أهداف عظيمة نريد الوصول إليها".

وأضاف: "أنا مؤمن أن مبابي هو أفضل لاعب في العالم، لا يوجد شك في ذلك، لا يوجد شخص لعب نهائيين لكأس العالم وحصل على واحدة وسجل هاتريك في الآخر".

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وأردف: "من الرائع رؤية لاعب مثل مبابي في فرنسا وبي إس جي، ما نفعله الآن هو مواصلة العمل بإيجابية والتركيز على المستقبل وبنائه".

يذكر أن ريال مدريد كان قد أصدر بيانًا مخصصًا عن حالة مبابي، أكد فيه أن النادي الملكي لم يقم بأي تفاوضات في الوقت الراهن من أجل ضم الدولي الفرنسي.