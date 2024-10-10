"لا نحتاج مزيدًا من التصدع في كرة القدم" .. ناصر الخليفي يتوجه للأندية بطلب خاص بعد قضية لاسانا ديارا

رئيس باريس سان جيرمان يُعلق على القضية التي قد هزت أركان فيفا

علّق ناصر الخليفي رئيس رابطة الأندية الأوروبية ونادي باريس سان جيرمان على حُكم محكمة العدل الأوروبية في قضية لاسانا ديارا المثارة منذ عام 2017، مطالبًا الجميع بتجنب إحداث المزيد من التصدع في كرة القدم.

كانت محكمة العدل الأوروبية قد أكدت أن بعض قوانين الانتقالات المنصوص عليها من الاتحاد الدولي لكرة القدم تُخالف سياسة الاتحاد الأوروبي وتُعيق حرية تنقل اللاعبين بين الأندية، ومن المنتظر أن تُصدر محكمة بلجيكية حُكمها الأخير في القضية.

ديارا كان قد رفع قضية في محكمة بلجيكية ضد فيفا والاتحاد البلجيكي لكرة القدم بحجة منعه من الانتقال إلى نادي شارلروه البلجيكي بعد فسخ عقده مع لوكوموتيف موسكو عام 2014، وذلك بسبب نص في لوائح الانتقالات يُلزم النادي الجديد بالمشاركة في أي تعويض يُحكم به لصالح النادي القديم، وقد حكم فيفا بالفعل بتعويض قدره 10 ملايين يورو للنادي الروسي وألزم اللاعب وناديه الجديد بالدفع ومن ثم أيدت المحكمة الرياضية الدولية الحُكم.

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اللاعب تقدم بشكوى ضد لوكوموتيف للحصول على مستحقاته المالية بجانب تعويض عن فشل انتقاله إلى شارلروه، ومن المنتظر أن تحكم المحكمة في القضية قريبًا، ولكن بات عليها الالتزام بحكم محكمة العدل الأوروبية.

ذلك الأمر بالكامل بات يُهدد نظام الانتقالات ولوائحه، حيث سيضطر الاتحاد الدولي لإجراء تغييرات واضحة بعد حكم محكمة العدل الأوروبية، وقد علق الخليفي على الأمر برمته قائلًا خلال الجمعية العامة لرابطة الأندية الأوروبية "نحن نتيح لأعضاء الرابطة الجلوس على طاولة كبار المسؤولين، نستمع لهم ونمنحهم صوتًا ونساعدهم في القضايا المهمة مثل جدول المباريات الدولية وأشكال المسابقات، وكذلك في قضايا صغيرة مثل التأمين ضد إصابات اللاعبين وتوزيع الأموال بين الاتحادات وحتى نفقات السفر والتي ضاعفنا التمويل لها".

ووجه الخليفي رسالة للأندية طالبهم خلالها بالحفاظ على جسد كرة القدم واحدًا ودون كسور، إذ قال "مهما كانت مشاكلكم وتحدياتكم، فإننا نعرض وجهات نظركم على الاتحادين الأوروبي والدولي لكرة القدم وجميع الجهات المختصة، ولكن عليكم احترام رابطة الأندية الأوروبية وعدم الاعتراف بالمجموعات الصغيرة المحتجة وعدم إدخال السياسة في اللعبة، فنحن لسنا بحاجة إلى المزيد من التصدع في كرة القدم بل بحاجة للقيام بما هو أفضل للعبة على صعيد الثقة والشفافية والتواصل، وكذلك فيما يتعلق بنظام الانتقالات والذي هو مهم جدًا للأندية المتوسطة والصغيرة تحديدًا".

وأتم رئيس نادي باريس سان جيرمان حديثه بالإشادة بنظام البطولات الجديدة خاصة دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية، مشيرًا إلى أنها تُوسع من قاعدة الأندية المشاركة وتوفر المزيد من الأموال لها.

