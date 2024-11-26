"اللعنة على ثرائه" .. جماهير بايرن ميونخ تهاجم ناصر الخليفي خلال مواجهة باريس سان جيرمان

ناصر الخليفي أحد أقوى الأسماء في عالم الساحرة المستديرة..

فتحت جماهير نادي بايرن ميونخ الألماني، النار على القطري ناصر الخليفي، رئيس مجلس إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال مواجهة الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء.

بايرن ميونخ فاز (1-0) على ضيفه باريس سان جيرمان، بملعب "أليانز أرينا" في ألمانيا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بمسابقة أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

ورفعت الجماهير الألمانية "لافتات"، ضد ما اعتبرته سيطرة الخليفي على كرة القدم الأوروبية والعالمية؛ من خلال عديد المناصب التي يتولاها في نفس الوقت.

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الخليفي بخلاف رئاسته لنادي باريس سان جيرمان؛ يسيطر على حقوق بث أبرز البطولات العالمية من خلال شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، مع شغله عضوية الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

أيضًا.. يشغل ناصر الخليفي منصب رئيس رابطة الأندية الأوروبية؛ حيث كان أحد الأسماء المؤثرة في محاربة مشروع "دوري السوبر الأوروبي"، الذي تزعمه فلورنتينو بيريز، رئيس العملاق الإسباني ريال مدريد.

وكتبت جماهير بايرن ميونخ في "اللافتات"، التي رفعتها تحت أنظار رئيس فريق العاصمة الفرنسية: "هل كرة القدم أنا؟!.. اللعنة على الخليفي الثري".

ويتولى الخليفي رئاسة مجلس إدارة باريس سان جيرمان، منذ الاستحواذ القطري على النادي في عام 2011؛ حيث ضم العديد من الأسماء العالمية الكبرى إلى الفريق الأول لكرة القدم، خلال كل تلك السنوات، في محاولة للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا؛ لكنه فشل في تحقيق ذلك - حتى الآن -.

جدير بالذكر أن الفريق الباريسي يُعاني بشدة في البطولة الأوروبية، خلال الموسم الرياضي الحالي 2024-2025؛ باحتلاله المركز "السادس والعشرين" في جدول الترتيب بمرحلة الدوري، برصيد 4 نقاط من انتصار وتعادل مقابل 3 هزائم.