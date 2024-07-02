ناشط سياسي ورجل المباراة .. نجم برشلونة يشن حملة ضد "اليمين المتطرف" من اليورو!

"شعرت بخيبة أمل عندما رأيت الاتجاه الذي تسلكه بلادنا"

أثبت جول كوندي، لاعب برشلونة ومنتخب فرنسا، أن مشاركته في الحياة السياسية ببلاده لا تؤثر على مستواه مع "الديوك"، خلال منافسات بطولة الأمم الأوروبية "يورو 2024".

وكان كوندي أحد أهم عناصر فوز فرنسا على بلجيكا (1-0)، أمس الإثنين، في لقائهما بالدور ثمن النهائي من اليورو، حيث فاز بجائزة رجل المباراة، ليضرب الديوك موعدًا ناريًا مع البرتغال في دور الثمانية.

ويتخذ كوندي موقفًا واضحًا ضد حزب "التجمع الوطني" في فرنسًا، معتبرا أنه بأفكاره اليمينية المتطرفة سيقود بلاده إلى مزيد من الانقسام.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال كوندي في تغريدة عبر حسابه بمنصة "X" (تويتر سابقًا): "بعد نتائج الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية شعرت بخيبة أمل عندما رأيت الاتجاه الذي تسلكه بلادنا، هناك جولة ثانية سيكون من المهم عرقلة اليمين المتطرف".

وكان كوندي في منشور على حسابه على إكس، حث لاعب وأضاف: "التجمع يقوم على كراهية الآخرين والتضليل، وتهدف كلماته إلى وصمنا وتقسيمنا. إنه يوم مهم لفرنسا ولمستقبلها".

وأوضح: "في هذه الأيام، أصبح التصويت واجبا بقدر ما هو حق. قوة الديمقراطية تكمن في أن كل صوت له أهميته وأن كل شخص حر في إبداء رأيه".

وتابع لاعب برشلونة: "من جهتي، أرى أن اليمين المتطرف لم يقد أي بلد أبدًا نحو المزيد من الحريات والمزيد من العدالة والعيش المشترك. لا أعتقد أن ذلك سيحدث على الإطلاق".