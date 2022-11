ناشده بالعودة من الاعتزال .. سر التقارب الغريب بين ميسي ونجم الأرجنتين الشاب!

يبدو أن حالة التفاهم والإعجاب التي ظهرت بين ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين ونجم "الألبيسيليستي" الشاب إنزو فرنانديز خلال مباراة المكسيك في كأس العالم 2022 لها جذور منذ محاولة "البرغوث" للاعتزال في 2016.

ميسي وفرنانديز سجلا هدفي فوز الأرجنتين على المكسيك في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء السبت ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم 2022، لتدب الحياة من جديد في حظوظ المنتخب الأمريكي الجنوبي في التأهل إلى دور الستة عشر.

ميسي كان قد اتخذ قرارًا بالاعتزال الدولي في صيف 2016، بعد خسارة منتخب الأرجنتين للقب بطولة كوبا أمريكا 2016 أمام منتخب تشيلي، لكن إنزو فرنانديز، الذي كان يبلغ من العمر 15 عامًا في ذلك الوقت، كتب رسالة مؤثرة للغاية ليحث قائد الأرجنتين على الاستمرار.

وكتب إنزو في تلك الرسالة في محاولة لحث ميسي على العودة: "كيف سنقنعك إذا كنا كارثيين؟ كيف سنقنعك؟ لم يكن لدينا أبدًا 1٪ من الضغط على كتفيك. تستيقظ في الصباح، تنظر في المرآة وأنت تعلم أن حشدًا من أكثر من 40 مليون شخص يريدون منك أن تفعل الشيء المثالي وقد تم فرض الأمر بشكل يبعث على السخرية".

وأضاف: "كيف سنقنعك؟ إذا فشلنا في فهم أنك إنسان، شخص يتمتع بموهبة لا مثيل لها، أفضل لاعب على هذا الكوكب، لكنك شخص بعد كل شيء، كيف سنقنعك؟ إذا لم نتوقف للحظة لندرك أنك لست مسؤولًا عن الغضب الذي يسببه لنا الخسارة، والذي غالبًا ما يكون له علاقة بإحباطاتنا التي تنعكس هناك، دعنا ننظر في المرآة ونسأل أنفسنا ما إذا كنا نطلب من أنفسنا 1٪ مما نطلبه من هذا الرجل الذي لا نعرفه حتى".

