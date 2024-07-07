نار المشاكل تحرق الجميع .. تطور مفاجئ في مستقبل رامون بلانيس مع الاتحاد

إلى أين تتجه الأمور في الاتحاد؟

تطور مفاجئ وجديد وملفت شهدته أزمة نادي الاتحاد السعودي التي بدأت في الـ48 ساعة الأخيرة وتحديدًا عقب إجماع المصادر التعاقد مع ستيفانو بيولي وإعلان المدرب الإيطالي الأمر بنفسه خلال منصات التواصل الاجتماعي.

الأزمة بدأت بالحديث عن استقالة لؤي ناظر من منصب الرئيس ومن ثم تبعه نائبه عبد الله السالم، وذلك بسبب اعتراضهما على سياسة التعاقدات وتدخل البعض في قرارات النادي وتحديدًا المهاجم الفرنسي كريم بنزيما الذي رفض التعاقد مع بيولي وأوضح بالعمل مع مواطنه كريستوف جالتييه.

ورغم حديث البعض، ومنهم جانليوكا مارتزيو وعبد العزيز المريسل، عن براءة بنزيما من تهمة إفشال التعاقد مع بيولي عقب انهيار المفاوضات وانسحاب المدرب السابق للميلان منها، إلا أن البعض مازال يُصر على وقوف المهاجم الفرنسي خلف كل ما يحدث ودخوله في خلافات شديدة مع المسؤولين الإداريين في النادي ومنهم المدير الرياضي رامون بلانيس.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الصحفي الإيطالي جانلويجي لونياري أوضح عبر منصة إكس أن بلانيس نفسه بات أقرب للرحيل عن العميد، وهو ما قد يُوصف بالتطور الملفت والمفاجئ في الأحداث، خاصة أن الإداري الإسباني البارز وصل النادي منذ يناير الماضي وسط آمال وطموحات كبيرة.

يُشار إلى أنه لم يتم التأكيد من أي جهة رسمية على استقالة الرئيس أو نائبه، لكن المصادر الصحفية تؤكد تقدم الرجلين بها بالفعل مع حديث البعض عن محاولات لإيجاد حلول تُنهي تلك الأزمة.