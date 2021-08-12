نادٍ عاشر يحصل على شهادة الكفاءة المالية، والنصر يُقدم أوراقه

النصر يستعد لمواجهة ضمك في أولى جولات الدوري السعودي

ارتفع عدد أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي الحاصلين على شهادة الكفاءة المالية إلى 10 بعد انضمام نادٍ جديد نجح بالحصول عليها يوم أمس، فيما قدم النصر أوراقه إلى وزارة الرياضة وبانتظار الرد.

الموسم الجديد من الدوري السعودي انطلق يوم أمس الأربعاء بخسارة الاتحاد أمام الفيحاء بهدف نظيف، وقد خاض العميد اللقاء دون نجمه الجديد إيجور كورونادو بسبب عدم حصوله على شهادة الكفاءة المالية وبالتالي عدم قيد لاعبيه الجدد في قائمته لموسم 2021-2022.

من هو النادي العاشر الذي حصل على شهادة الكفاءة المالية؟

كانت وزارة الرياضة قد أعلنت في يونيو الماضي نتائج الكفاءة المالية ولم تمنح الشهادة سوى لثلاثة أندية هي الفتح والفيصلي وأبها، وفيما بعد انضم الهلال بعدما سدد ديونه البالغة 24 مليون ريال سعودي تقريبًا.

توالت الأندية بعد ذلك في تقديم أوراقها والحصول على شهادة حتى وصل العدد إلى 9، وهي بجانب الأربعة الأوائل أندية الرائد والتعاون والاتفاق وضمك والفيحاء.

وأعلنت وزارة الرياضة يوم أمس انضمام نادٍ عاشر لتلك المجموعة وهو الحزم، مما مكنه من تسجيل لاعبيه الجدد في قائمته قبل مواجهة التعاون مساء اليوم الخميس.

ومازالت هناك 6 أندية لم تحصل على شهادة الكفاءة المالية هي النصر والأهلي والشباب والاتحاد والباطن والطائي.

النصر .. شهادة الكفاءة المالية خلال ساعات

أعلن نادي النصر في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس تقدمه بالأوراق والمستندات اللازمة لوزارة الرياضة السعودية للحصول على شهادة الكفاءة المالية.

وأشار النادي عبر حسابه الرسمي على تويتر أن جميع اللاعبين الجدد رهن إشارة الجهاز الفني بقيادة مانو مينيزيس فور صدور شهادة الكفاءة المالية وقيدهم في القائمة.

وأوضحت المصادر المتابعة أن وزارة الرياضة ستمنح النادي العاصمي شهادة الكفاءة المالية خلال الساعات القادمة بعدما نجح في تسديد ديونه البالغة 136 مليون ريال، ليتمكن من قيد لاعبيه الجدد في قائمته وإشراكهم خلال مباراته أمام ضمك ضمن الجولة الأولى للدوري السعودي مساء غدٍ الجمعة.

النصر تعاقد هذا الصيف مع 4 لاعبين أجانب جدد، هم أندرسون تاليسكا وفينسنت أبو بكر وراميرو فونيس موري وجلال الدين ماشاريبوف الذي عاد من الإعارة لشباب الأهلي الإماراتي، بجانب المحليين محمد آل فتيل ومحمد قاسد بعد نهاية عقديهما مع الأهلي والفيصلي على الترتيب.

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